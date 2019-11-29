بعد شراءه "بورش كيان 2020".. حمو بيكا يطرح مهرجان "فراري بماتور ألماني"

طرح مطرب المهرجانات الشهير حمو بيكا، مهرجان شعبي مساء أمس، يحمل عنوان "فراري بموتور ألماني"، وذلك عبر قناته الرسمية عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وكالعادة حصد المهرجان في دقائق قليلة على تفاعل من الجمهور ومحبيه.











ومهرجان "فراري بماتور ألماني"، من غناء حمو بيكا، ونور التوت، وعلي قدورة، ومن كلمات إسلام المصري، وتوزيع موسيقي فيجو الدخلاوي، وتقول كلمات الأغنية: "يادنيا ليه مش جاية سكة خالص معايا، وعملت ايه علشان دي تبقى النهاية، أنا قلبي مات مبقاش يحس خالص كفاية، بعني اللي مني وحكي لمين على اللي جوايا، زرزرة كله يجيب ورا أحنا هنفضل سيطرة".





حمو بيكا يحي حفله الثاني بـ"الأردن"





ويستعد مطرب المهرجانات حمو بيكا، للسفر بصحبة فرقته الغنائية، للأردن، خلال الأيام المقبلة لإحياء حفلًا غنائيًا، ضمن احتفالات العالم برأس السنة الجديدة.