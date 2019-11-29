رئيس بعثة الزمالك يكشف حقيقة أزمة نجم الفريق

كشف حماده أنور عضو مجلس إدارة الزمالك ورئيس بعثة الزمالك في الكونغو بأن طارق حامد نجم الفريق يخضع لبرنامج علاجي وأعرب عن أمله بأن يشارك في تدريبات الفريق غدًا.



وقال أنور في تصريحات هاتفية لفضائية إم بي سي مصر :"تسود حالة من التركيز الشديد والروح المعنوية العالية بين اللاعبين قبل مواجهة مازيمبي".



وأضاف :"طارق حامد يخضع لبرنامج علاجي حاليا وأتمنى أن يشارك في تدريبات الفريق غداً ثم اللحاق بالمباراة".



وتابع :"سنتمرن غدا في الثالثة عصر ا على ملعب المباراة واتوقع أن تكون المباراة إيجابية".