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رئيس بعثة الزمالك يكشف حقيقة أزمة نجم الفريق

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 01:01 ص
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لاعبي الزمالك
لاعبي الزمالك
ريهام عبد المحسن
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كشف حماده أنور عضو مجلس إدارة الزمالك ورئيس بعثة الزمالك في الكونغو بأن طارق حامد نجم الفريق يخضع لبرنامج علاجي وأعرب عن أمله بأن يشارك في تدريبات الفريق غدًا.

وقال أنور في تصريحات هاتفية لفضائية إم بي سي مصر :"تسود حالة من التركيز الشديد والروح المعنوية العالية بين اللاعبين قبل مواجهة مازيمبي".

وأضاف :"طارق حامد يخضع لبرنامج علاجي حاليا وأتمنى أن يشارك في تدريبات الفريق غداً ثم اللحاق بالمباراة".

وتابع :"سنتمرن غدا في الثالثة عصرا على ملعب المباراة واتوقع أن تكون المباراة إيجابية".

واختتم أنور تصريحاته قائلاً :"فرجاني ساسي وعبد الله جمعه جاهزان لمواجهة الغد".
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