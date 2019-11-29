"موعد التغيير الوزاري.. وبيان للأرصاد".. أبرز أخبار التوك شو يوم الخميس 28 / 11

كتب: هدى عبد الرازق - أمنية فوزي – كساب أحمد- جرجس ميلاد



تناولت برامج "التوك شو" مساء الخميس، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.



بيان هام من "الأرصاد" بشأن طقس الجمعة تناولت برامج "التوك شو" مساء الخميس، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة الموافق 29 نوفمبر 2019، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، موضحة أنه يسود طقس دافئ حتى شمال الصعيد نهارًا، بارد ليلًا، منوهة بأن السحب المنخفضة والمتوسطة تظهر على شمال البلاد.





فيما كشف النائب محمد أبوحامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، موعد مناقشة قانون الأحوال الشخصية داخل المجلس، قائلا إن النواب اقترحوا على رئيس المجلس مناقشة قانون الأحوال الشخصية بالكامل؛ لإجراء تعديلات عليه تلائم التغيرات التي حدثت بالمجتمع، مشيرًا إلى أن رئيس مجلس الوزراء وقتها أخبرهم أنهم شكلوا لجنة لتعديل قانون الأحوال الشخصية، أو إعداد قانون جديد في فترة زمنية مدتها شهرين. برلماني يكشف موعد مناقشة قانون الأحوال الشخصية داخل مجلس النواب (فيديو)

فيما كشف النائب محمد أبوحامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، موعد مناقشة قانون الأحوال الشخصية داخل المجلس، قائلا إن النواب اقترحوا على رئيس المجلس مناقشة قانون الأحوال الشخصية بالكامل؛ لإجراء تعديلات عليه تلائم التغيرات التي حدثت بالمجتمع، مشيرًا إلى أن رئيس مجلس الوزراء وقتها أخبرهم أنهم شكلوا لجنة لتعديل قانون الأحوال الشخصية، أو إعداد قانون جديد في فترة زمنية مدتها شهرين.

أما الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، قد كشف تفاصيل التجديد لمحافظ البنك المركزي طارق عامر لفترة جديدة، مشيرًا إلى أنه قبل الإعلان رسميا عن التجديد لطارق عامر، طرحت بورصة الترشيحات أسماء كثيرة منهم الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط.





توفيق عكاشة: "هنري كسينجر بيقول نفس كلامي.. وبحذركم" كما علقت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر صفحتها الرسمية على "الفيسبوك"، على استقباله قرينة رئيس جمهورية المجر خلال زيارتها الرسمية الأولى لمصر، معربة عن سعادتها بالزيارة.

فيما ذهب الإعلامي توفيق عكاشة، إلى نقطة بعيدة في أحاديثه الإعلامية، حيث اختص بكلامه اليوم وزير الخارجية الأمريكي السابق هنري كسينجر، الذى وصفه بأنه كاهن الكهنوت الأعظم لسياسات العائلات اليهودية الأربعة، بل ان كسنجر يكرر نفس كلامه.





كما كشف أيمن عبدالموجود، رئيس الإدارة المركزية للجمعيات بوزارة التضامن الاجتماعي، عن استعداداتهم لموسم الحج هذا العام، قائلًا إنهم يتطلعون للأفضل كل عام في إطار استعدادات موسم الحج، لأعضاء الجمعيات الأهلية؛ سواء على مستوى تنوع المستويات، أو اختيار الأماكن الأفضل، أو على مستوى تحسين الخدمات عن العام السابق.

فيما أشار اللواء عادل عشماوي، رئيس هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أن هيئة التنظيم مسئولة عن إدارة الموارد البشرية بالقوات المسلحة، لافتًا إلى أن لديهم أجهزة بالهيئة تعمل على معايير وأسس علمية دورها اختيار الأفراد وتوزيعهم حسب الصفات الشخصية، معقبا: "هدفنا الحصول على أكبر قدر من كفاءة الجندي". تعرف على موعد فتح باب التقديم لحج الجمعيات (فيديو)

كما كشف أيمن عبدالموجود، رئيس الإدارة المركزية للجمعيات بوزارة التضامن الاجتماعي، عن استعداداتهم لموسم الحج هذا العام، قائلًا إنهم يتطلعون للأفضل كل عام في إطار استعدادات موسم الحج، لأعضاء الجمعيات الأهلية؛ سواء على مستوى تنوع المستويات، أو اختيار الأماكن الأفضل، أو على مستوى تحسين الخدمات عن العام السابق.





تفاصيل كارثية في قصة ضحية الـ"20 جنيه" (فيديو)

وتحدث السباح العالمي نبيل الشاذلي، بطل السباحة المصري السابق، عن تدريبه لأبطال من القوات المسلحة، وتجهيزهم لعمليات عسكرية هامة جدًا، لافتًا إلى أنه كان ضمن الطاقم الذي درب أبطال عملية إيلات، مؤكدًا أنه جزء هام في حياته.





مصطفى بكري يكشف موعد إعلان التعديل الوزاري

وكشف "إسلام"، عم الطفل ياسين، تفاصيل الاعتداء على ابن أخيه، ودخوله في غيبوبة بسبب ضياع 20 جنيها ثمن علبة سجاير، قائلًا: "ابن أخي جاء ليلًا الساعة الثامنة مساءً، يعاني من القيء وبعض التشنجات، وعند الذهاب به إلى المستشفى، استعجب الطبيب حالته الصحية، وطالبهم بالذهاب به إلى مستشفى الجامعة، وبعد عمل أشعة مقطعية، تم وضعه في العناية المركزة".

فيما قال الإعلامي مصطفى بكري، إنه لم يتم الانتهاء حتى الآن من التعديل الوزاري الجديد، مشيرًا إلى أن هناك بعض الترشيحات في التعديل تم الاعتراض عليها، وبعض المرشحين قاموا بالاعتذار، ولذلك تم تأجيل الإعلان عن التعديل المرتقب، معلنا ميعاد التعديل خلال الاسبوع المقبل.

