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"دافئ نهارا بارد ليلا وشبورة مائية".. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم الجمعة

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 12:45 ص
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أرشيفية
أرشيفية
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أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانا بشأن طقس اليوم الجمعة، كشفت فيه أنه يسود طقس دافئ حتى شمال الصعيد نهارا، بارد ليلاً.

وأضاف بيان الهيئة: "وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية كما تقل الرؤية الأفقية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا".

وأشارت إلى أنه بالنسبة لحالة الموج في البحر المتوسط، فهي معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيخا من متر ونصف المتر إلى مترين، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيها يتراوح بين متر ونصف المتر إلى مترين.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة، فقد جاءت كالأتي:
الصغرى العظمى
القاهرة 16 24
شبين الكوم 15 24
طنطا 15 23
دمنهور 14 23
الإسكندرية 14 23
بلطيم 14 24
مطروح 13 22
السلوم 12 22
سيوة 09 21
بورسعيد 15 22
دمياط 15 22
الزقازيق 15 25
الاسماعيلية 15 25
السويس 15 25
العريش 14 22
رفح 14 22
رأس سدر 13 26
نخل 09 21
نويبع 19 25
طابا 18 23
كاترين 06 17
الطور 18 26
شرم الشيخ 20 27
الغردقة 14 27
مرسى علم 17 28
الفيوم 15 24
بنى سويف 15 24
المنيا 13 24
أسيوط 11 25
سوهاج 13 25
قنا 12 26
الأقصر 12 26
أسوان 12 26
أبوسمبل 12 27
الوادى الجديد 09 27
شلاتين 17 28
ابو رماد 16 27
حلايب 20 26
رأس حدربة 20 25
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