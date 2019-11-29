عاجل.. أول تعليق لـ"منى فاروق" على شائعة انتحارها (صورة)













ردت الفنانة مني فاروق، على شائعات انتحارها الذي أثار ضجة كبيرة عبر السوشيال ميديا الفترة الماضية.ونشرت منى فاروق، عبر خاصية الأستوري بموقع "إنستجرام"، سؤالًا لفتاة سألتها عن شائعات انتحارها، لترد عليها قائلة "أرحمونا إشاعات عاوزين نشتغل أبوس أيدكم".وذكر مني فاروق، تعرضت لغضب شديد من جمهورها بعد نشر مقاطع فيديو إباحية لها، حيث ألقى القبض عليها بعد تداول هذه الفيديوهات.يذكر أن منى فاروق، شاركت في مسلسل "الاب الروحي" والذي حققق نجاح كبير، بطولة النجم أحمد عبد العزيز.