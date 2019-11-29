هيئة "التنظيم والإدارة": "مش بنبخل على أسر الشهداء والمصابين"

قال اللواء عادل عشماوي، رئيس هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة، إنهم يقدمون كل الخدمات لأسر المقاتلين، فضلا عن تواصلهم مع أسر الشهداء والمصابين، مشيرًا إلى أنهم يقومون بتعيين بعض من أسر المصابين والشهداء بوظائف مدنية.



وأَشار "عشماوي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أنهم يقدمون رحلات حج وعمرة لأسر الشهداء والمصابين، فضلا عن تقديمم مصايف لأسر الشهداء، معقبًا: "مش بنبخل على أسر الشهداء والمصابين".



وأضاف رئيس هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة، أن هناك مركز إلكتروني تابع للهيئة لإنهاء إجراءات استخراج شهادة الإعفاء من التجنيد للمصريين من داخل مصر وخارجها.

