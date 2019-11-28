أخبار ريال مدريد اليوم.. الصدمات تتوالي على الملكي والصفقة الكبرى في طريقها للبيرنابيو

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الخميس 28 نوفمبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها صراع برشلونة وريال مدريد على ضم الأرجنتيني باولو ديبالا نجم يوفنتوس.





وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- سانشو يواصل أزماته مع بروسيا دورتموند

ذكرت صحيفة بيلد الألمانية أن المدرب السويسري فاجأ الجميع باستبعاد النجم الإنجليزي من التشكيلة الأساسية مفضلًا وضعه على مقاعد البدلاء قبل المشاركة مع بداية الشوط الثاني وتسجيله هدف فريقه الوحيد في المباراة التي انتهت بفوز برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وألمحت الصحيفة الألمانية أن فافر رفض الكشف عقب المباراة عن سر تهميشه لسانشو اللاعب الشاب البالغ من العمر 19 عامًا.

وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن الأزمة نشبت بين سانشو وفافر قبل المباراة بعد أن تأخر اللاعب عن حضور المحاضرة الفنية التي شرح فيها المدرب السويسري خطة فريقه وكيفية مواجهة البارسا.

وأوضحت الصحيفة الألمانية أن سانشو دخل إلى غرفة الفريق بفندق الإقامة متأخرًا مما دفع فافر لاتخاذ إجراء صارم ضده مظهرًا عدم تسامحه مع هذا السلوك ليعاقبه بوضعه على مقاعد البدلاء منذ البداية.

وأكدت الصحيفة الألمانية أن هذا التصرف لا يعد الأول من نوعه، حيث سبق وأن عوقب سانشو في وقت سابق لتأخره عن موعد مران بروسيا دورتموند في أكتوبر الماضي ليتم استبعاده تمامًا من قائمة الفريق أثناء مواجهة بروسيا مونشنجلادباخ.





- نجم ريال مدريد يتفوق على ميسي

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الأوروجواياني فيدي فالفيردي نجم وسط ريال مدريد أثبت صحة قرار إدارة الملكي بتجديد عقده الذي كان من المقرر أن ينتهي في صيف 2021.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن إدارة ريال مدريد جددت الصيف الماضي بعد التشاور مع زين الدين زيدان المدير الفني عقد النجم الأورجواياني فيدي فالفيردي لينتهي في صيف 2025 مع تحصينه بشرط جزائي ضخم يبلغ 750 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن فالفيردي نجح مؤخرًا في انتزاع مركز أساسي في تشكيل الملكي وأنسى النادي ولو مؤقتًا فشل صفقة ضم الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن الشرط الجزائي لفالفيردي يفوق نظيره في عقد ليونيل ميسي أسطورة برشلونة والذي يبلغ 700 مليون يورو.

- برشلونة و ريال مدريد يتصارعان علي ضم نجم يوفنتوس

كشفت العديد من التقارير الإيطالية صباح اليوم الخميس أن نادي برشلونة و ريال مدريد الإسباني يتصارعان علي ضم اللاعب الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي صاحب 25 عاما للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقالت صحيفة كورييري ديلو سبورت الإيطالية الشهيرة اليوم الخميس أن قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة يرغبان بالتعاقد مع النجم الأرجنتيني باولو ديبالا جناح نادي يوفنتوس صاحب ال25 عاما في نافذة الانتقالات الصيفية المقبلة لحاجتهما لخدماته لتطوير خط الهجوم في الفريق.

وأضافت الصحيفة الإيطالية الشهيرة أن أعجاب كل من ريال مدريد وبرشلونة بالأدء اللاعب الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا مع ناديه يوفنتوس الإيطالي هذا الموسم و ما قدمه في بطولة دروي أبطال أوروبا والدوري الايطالي وأصبحا جاهزين للتنافس على التوقيع معه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

- لاعب ريال مدريد يقترب من الانتقال لصفوف أرسنال

اقترب اللاعب الدولي الكولومبي خامس روديجيز مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني من الرحيل عن صفوف النادي الملكي و الانتقال لصفوف نادي آرسنال الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقالت صحيفة ديلي اكسبرس الإنجليزية أن إدارة نادي آرسنال الإنجليزي مستعدة لفعل كل شيء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لاتمام صفقة اللاعب الدولي الكولومبي خامس روديجيز مهاجم النادي الاسباني الذي عانى بدنياً منذ عودته إلى ريال مدريد من فترة إعارة لمدة عامين مع بايرن ميونخ الألماني.

واختتمت الصحيفة الإنجليزية الشهيرة تقريرها مؤكدة أن إدارة نادي آرسنال الإنجليزي على استعداد لتقديم مبلغ قدره 35 مليون جنيه إسترليني لإبرام صفقة مع اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً فيما يطالب الرئيس فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني بمبلغ 42 مليون جنيه إسترليني قبل التوصل لأي اتفاق.

- ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة ألافيس بالدوري الاسباني

تلقي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الاسباني ضربة موجعة بعد اصابة المدافع الدولي الفرنسي رافائيل فاران لاعب النادي الملكي و غيابه عن تدريبات اليوم الخميس استعدادا لمواجهة ديبورتيفو الافيس المقبلة ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.

وقالت صحيفة ماركا الاسبانية أن لاعبي فريق ريال مدريد عادوا لتدريباتهم الجماعية استعدادًا لمواجهة ديبورتيفو ألافيس في الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإسباني عدا اللاعب الدولي الفرنسي رفائيل فاران الذي قد تغيب عن التدريبات الجماعية بسبب تعرضه لإصابة بسيطة في مباراة ريال مدريد السابقة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وأضافت الصحيفة الاسبانية الشهيرة المقربة من نادي ريال مدريد أن الجهاز الفني للنادي الملكي يفكر في إراحت فاران بمباراة ديبورتيفو ألافيس حتى لا تتفاقم الإصابة، رغم اعتماد زين الدين زيدان عليه أساسيًا في أغلب مباريات الموسم الحالي.

- سالزبورج يصدم الملكي

وجه نادي ريد بول سالزبورج النمساوي صدمة قوية لعمالقة قارة أوروبا، الذين يرغبون في الحصول على خدمات مهاجم الفريق الشاب النرويجي إيرلينج هالاند والذي يقدم عروضًا قوية رفقة الفريق خلال الفترة الحالية سواء في الدوري النمساوي أو دوري أبطال أوروبا.

وكشف كريستوف فرويند المدير الرياضي لنادي ريد بول سالزبورج عن مفاجأة مدوية بخصوص لاعب الفريق الشابق "هالاند"، حيث أكد أن المهاجم النرويجي لا يمتلك أي شروط جزائية في عقده مع النادي، ولا يمكنه فسخ عقده والرحيل إلا بعد موافقة إدارة النادي النمساوي.

وأكد "فرويند" في تصريحات صحفية أن نادي سالزبورج لا يضع شروط جزائية في عقود لاعبيه حتي لا يعطي الفرصة للأندية للحصول على خدمات لاعبي الفريق بسهولة، وبهذا ينفي مدير سالزبورج الأنباء المنتشرة حول وجود شرط جزائي في عقد "هالاند" بقيمة 30 مليون يورو.

ويحظي المهاجم الشاب إيرلينج هالاند بإهتمام العديد من الأندية الأوروبية التي تسعي للحصول على خدماته في الفترة المقبلة، وأبرز تلك الأندية قطبي الكرة الإسباني برشلونة وريال مدريد.

كما ترغب أندية مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد ويوفنتوس وبايرن ميونيخ ايضا التعاقد مع اللاعب الشاب.

- ريال مدريد يحصن نجمه حتى 2025

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ريال مدريد الإسباني نجح في تحصين نجمه الشاب، للحفاظ عليه داخل صفوف قلعة "سانتياجو برنابيو" ومنع رحيله إلي أي ناد آخر خلال الفترة القادمة.

وأكدت صحفة "ماركا" الإسبانية أن تألق اللاعب الشاب فيديريكو فالفيردي صاحب الـ 21 عامًا مع ريال مدريد في الفترة الأخيرة، دفع إدارة النادي الملكي برئاسة فلورنتينو بيريز لتوقيع عقدًا جديدًا مع اللاعب ووضع شرط جزائي ضخم في العقد لتحصين اللاعب من إغراءات الأندية الأوروبية.

وأشارت الصحيفة الإسبانية أن نادي ريال مدريد نجح في إبرام عقد جديد مع "فالفيردي" لمدة 5 مواسم ونصف قادمة، ينتهي في صيف عام 2025، كما حدد شرطًا جزائيًا في العقد بقيمة 750 مليون يورو، أي ما يقرب من مليار دولار، ليتجاوز الشرط في عقد الأرجنتيني ميسي مع برشلونة والبالغ 730 مليون يورو.

- مفاجأة.. نجم ريال مدريد يغيب عن تدريبات الفريق

تغيب واحد من نجوم نادي ريال مدريد الإسباني عن تدريبات الفريق الجماعية اليوم الخميس 27 نوفمبر بسبب الإصابة التي يعاني منها.

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن الفرنسي رافائيل فاران مدافع نادي ريال مدريد الإسباني قد تغيب عن تدريبات فريقه الجماعية اليوم

وأشارت الصحيفة إلى أن فاران قد غاب عن تدريبات نادي ريال مدريد اليوم بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة باريس سان جيرمان الماضية في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكشفت الصحيفة أن الجهاز الفني يفكر في إراحة فاران من المشاركة في مباراة الفريق القادمة ضد نادي ديبورتيفو ألافيس في بطولة الدوري الإسباني الممتاز خوفا من تفاقم الإصابة.

- نجم باريس سان جيرمان يعتذر لهازارد بسبب الإصابة

قدم نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي اعتذاره إلى البلجيكي إيدين هازارد نجم نادي ريال مدريد الإسباني بسبب الإصابة التي تعرض لها.

وكان هازارد قد تعرض إلى إصابة قوية خلال مواجهة نادي ريال مدريد ونادي باريس سان جيرمان في بطولة دوري أبطال أوروبا بعد تدخل قوي من توماس مونييه ولم يستطع استكمال المباراة ليخرج بديلا بمساعدة الجهاز الطبي للنادي.

وقال مونبيه في تصريحات صحفية عن إصابة هازارد:"أشعر بحزن شديد جداً بسبب إصابة هازارد وقد حاولت التواصل معه بعد اللقاء ولكني لم أستطع".

وتابع: " رأيت بعض اللاعبين في ريال مدريد يؤكدون قوة إصابة هازارد ولكني أتمنى بالطبع عدم خطورتها، لأن إيدين آخر لاعب يمكنني تعمد إصابته"

- أربعة لاعبين في عقل زيدان لتعويض هازارد

تعرض النجم البلجيكي الدولي إيدين هازارد لاعب نادي ريال مدريد الإسباني لإصابة قوية في مباراة فريقه الماضية أمام نادي باريس سان جيرمان الثلاثاء الماضي، والتي إنتهت بالعادل الإيجابي 2-2 وأسفرت عن تأهل الريال لدور الـ16.

وكشفت التقارير الطبية غياب هازارد عن النادي الملكي لفترة تتراوح بين 10 و 15 يوماً، وهو ما سيعني غيابه عن مواجهتي ألافس وإسانيول في الدوري الإسباني، ومواجهة كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا.

ووفق "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، سيكون أمام زيدان 4 خيارات لتعويض هازارد وهي :

قد يفكر زيدان في مشاركة إيسكو كصانع ألعاب خلف مهاجم صريح هو بنزيما ، أو رودريجو كمهاجم وهمي مائل قليلاً لليسار، على أن يكون إيسكو أمام ثلاثي وسط هو كروس وكاسيميرو وفالفيردي.

ربما يشرك زيدان رودريجو على اليسار بدلاً من هازارد، ويشرك بيل في مكانه المفضل على الجهة اليمني، لكم مشاكل بيل مع الفريق قد تبعده عن المشاركة الأساسية.

قد يلجأ زيزو لإشراك البرازيلي فينيسيوس جونيور في الجهة اليسرى مكان هازارد، على أن يلعب رودريجو في الجهة اليمني برسم 4-3-3، بيد أن اللاعب لا يبدو ضمن خطط زيدان هذا الموسم، إلا أن المفجآت واردة.

قد يدخل زيدان بنفس تشكيل باريس سان جيرمان، على أن يشرك المهاجم لوكا يوفيتش مكان هازارد، وتكون خطة ريال مدريد 4-3-1-2 بتواجد إيسكو أمام ثلاثي وسط وخلف مهاجمين صرحاء.

- نجم دفاع ريال مدريد يغيب عن مواجهة ألافيس

أشارت تقارير صحفية إسبانية أن المدافع الدولي الفرنسي ونجم دفاع ريال مدريد الإسباني "رافائيل فاران" سيغيب رسمياً عن مباراة الفريق القادمة ضد ألافيس، في الجولة 15 من الدوري الإسباني.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن الدولي الفرنسي تلقى كدمة قوية خلال مباراة الفريق الماضية أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، والتي إنتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدفين لكل منهما، وأدت لتأهل ريال مدريد لدور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأضافت ماركا أن المدير الفني للنادي الملكي زين الدين زيدان سيقوم بإقصاء اللاعب عن رحلة الأفيس السبت المقبل، من أجل إراحته وعدم تفاقم الإصابة فيما بعد.

ومن المقرر أن يقوم زيدان بإشراك المدافع البرازيلي "إيدير ميليتاو" المنضم مطلع هذا الموسم من بورتو البرتغالي.