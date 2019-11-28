التنظيم والإدارة بالقوات المسلحة: نسبة كبيرة من المتقدمين للتجنيد يطلبون الخدمة بشمال سيناء



وأَشار "عشماوي"، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أن هيئة التنظيم مسئولة عن إدارة الموارد البشرية بالقوات المسلحة، لافتًا إلى أن لديهم أجهزة بالهيئة تعمل على معايير وأسس علمية دورها اختيار الأفراد وتوزيعهم حسب الصفات الشخصية، معقبا: "هدفنا الحصول على أكبر قدر من كفاءة الجندي".



وكشف أن نسبة كبيرة جدا من المتقدمين للتجنيد يريدون الالتحاق بشمال سيناء، معقبا: "مش قادرين نوافق على كل الطلبات للانتقال لشمال سيناء بسبب وجود قياسات معينة"، حيث هناك اختبارات ومهارات معينة لا بد من توافرها في المقاتل الذي ينقل لسيناء.



قال اللواء عادل عشماوي، رئيس هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة، إن الهيئة مرتبطة ارتباطا كاملا بكل فئات المجتمع المصري، حيث أن الهيئة تقوم بإعداد وتنفيذ السياسات التجنيدية، وانتقاء أفراد ضباط الصف والجنود وفقا للمعايير.