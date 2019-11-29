أسعار الذهب اليوم الجمعة 29/11/2019.. هدوء في سعر المعدن الأصفر مع توقعات جديدة
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
|
الوحدة
|
سعر الذهب بالجنيه المصري
|
عيار 24
|
745 إلى 747
|
عيار 22
|
683 إلى 685
|
عيار 21
|
652 إلى 654
|
عيار 18
|
559 إلى 561
|
عيار 14
|
435 إلى 436
|
عيار 12
|
373 إلى 374
|
الاونصة
|
23.174 إلى 23.245
|
الجنيه الذهب
|
5,216 إلى 5,232
|
الكيلو
|
745.143 إلى 747.429
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
|
الوحدة
|
جنيه مصرى
|
دولار أمريكى
|
اسعار الذهب عيار 24
|
754.87جنيه
|
46.84 $
|
سعر الذهب عيار 22
|
691.97جنيه
|
42.93 $
|
اسعار الذهب عيار 21
|
660.52جنيه
|
40.98 $
|
اسعار الذهب عيار 18
|
566.16جنيه
|
35.13 $
|
سعر الذهب عيار 14
|
440.34جنيه
|
27.32 $
|
سعر الذهب عيار 12
|
377.43جنيه
|
23.42 $
|
سعر الذهب عيار 9
|
283.08جنيه
|
17.56 $
|
اسعار أوقية الذهب
|
23,476 جنيه
|
1,457 $
|
اسعار جنيه الذهب
|
5,284 جنيه
|
327.86 $
|
اسعار كيلو الذهب
|
754,875 جنيه
|
46,836 $
متوسط سعر الذهب فى الأيام
السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
|
اليوم
|
عيار 24
|
عيار 21
|
عيار 18
|
عيار 14
|
عيار 12
|
28 نوفمبر
|
754.87
|
660.52
|
566.16
|
440.34
|
377.43
|
27 نوفمبر
|
754.68
|
660.36
|
566.36
|
440.23
|
377.34
|
26 نوفمبر
|
758.09
|
663.34
|
568.58
|
442.22
|
379.04
|
25 نوفمبر
|
755.57
|
661.14
|
566.69
|
440.75
|
377.79
|
24 نوفمبر
|
757.20
|
662.56
|
567.91
|
441.70
|
378.60
|
23 نوفمبر
|
757.28
|
662.63
|
567.97
|
441.75
|
378.64
|
22 نوفمبر
|
758.18
|
663.42
|
568.64
|
442.27
|
379.09
|
21 نوفمبر
|
759.43
|
664.51
|
569.58
|
443.00
|
379.71
|
20 نوفمبر
|
762.83
|
667.49
|
572.13
|
444.98
|
381.41
|
19 نوفمبر
|
762.53
|
667.23
|
571.90
|
444.81
|
381.26