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أسعار الذهب اليوم الجمعة 29/11/2019.. هدوء في سعر المعدن الأصفر مع توقعات جديدة

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 12:00 ص
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أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الاقتصادي
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أسعار الذهب اليوم
استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد أن تراجعت أمس بنحو 3 جنيهات مع توقعات بعودة التعافي لتستمر حالة التذبذب في سعر المعدن الأصفر، مع وجود توقعات ارتفاع الطلب خلال الشهر المقبل مع اقتراب أعياد الكريسماس ورأس السنة، وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح أسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:


اسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة:

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 566.16 جنيها .

سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته660.52 جنيها .
 
سعرجرام الذهب  عيار 24 ما قيمته 754.87 جنيها .
 
سعر الجنيه الذهب اليوم 5,284 جنيها.


اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة 
 
هدأت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة،  ليسجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل  566.16 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر660.52 جنيهًا للجرام،  والذهب عيار  24 سعر754.87  جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو5,284 جنيه.


أسعار الذهب الأن

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

745 إلى 747

عيار 22 

683 إلى 685

عيار 21

652 إلى 654

عيار 18

559 إلى 561

عيار 14

435 إلى 436

عيار 12

373 إلى 374

الاونصة

23.174 إلى 23.245

الجنيه الذهب

5,216 إلى 5,232

الكيلو

745.143 إلى 747.429


متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 754.87جنيه      

 46.84 $

سعر الذهب عيار 22

 691.97جنيه

 42.93 $

اسعار الذهب عيار 21

660.52جنيه       

40.98 $

اسعار الذهب عيار 18

 566.16جنيه

35.13 $

سعر الذهب عيار 14

440.34جنيه

27.32 $

سعر الذهب عيار 12

377.43جنيه

23.42 $

سعر الذهب عيار 9

283.08جنيه

17.56 $

اسعار أوقية الذهب

23,476 جنيه

1,457 $

اسعار جنيه الذهب

5,284 جنيه

327.86 $

اسعار كيلو الذهب

754,875 جنيه

46,836 $

 

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى     

اليوم

عيار 24 

عيار 21 

عيار 18

عيار 14

عيار 12

 

28 نوفمبر

754.87

660.52

566.16

440.34

377.43

27 نوفمبر

754.68

660.36

566.36

440.23

377.34

26 نوفمبر

758.09

663.34

568.58

442.22

379.04

25 نوفمبر

755.57

661.14

566.69

440.75

377.79

24 نوفمبر

757.20

662.56

567.91

441.70

378.60

23 نوفمبر

757.28

662.63

567.97

441.75

378.64

22 نوفمبر

758.18

663.42

568.64

442.27

379.09

21 نوفمبر

759.43

664.51

569.58

443.00

379.71

20 نوفمبر

762.83

667.49

572.13

444.98

381.41

19 نوفمبر

762.53

667.23

571.90

444.81

381.26


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