Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد ساعات من رحيله.. إزالة اسم محافظ بني سويف من مؤتمر شبابي بإهناسيا

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 11:35 م
Advertisements
المؤتمر
المؤتمر
احمد فتحي الدسوقي
Advertisements
أقدم مسؤولو الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا ببني سويف، على حجب اسم وصورة المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، الذي رحل عن منصبه، منذ ساعات، عقب تكليف الدكتور محمد هاني غنيم، بمنصب محافظ بني سويف، وادائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الواقعة أثارت حالة من الغضب بين نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" خاصة مع إعلان الوحدة المحلية، على اللافتة، أن المؤتمر يأتي تنفيذًا لتوجيهات المحافظ السابق، وكانت أبرز التعليقات: "كنتو سيبتو اسم وصورة المحافظ لأن المحافظ الجديد لسه موصلش المحافظة"، "ياريتكم ما علقتو لافتة من الأساس".

وكان الدكتور محمد هاني غنيم، أدى، أمس الاربعاء، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، محافظًا لنبي سويف، خلفًا للمستشار هاني عبدالجابر، ضمن حركة تغييرات شملت عددًا من المحافظين ونوابهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نشطاء عبد الفتاح السيسي حركة تغييرات بني سويف الوحدة المحلية

أخبار تهمك

فايلر يطالب بضم جوكر المنتخب الأوليمبي

منذ حوالي 18 ساعة

بعد كارثة هازارد.. المصائب تنهال على ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

النيابة تعلن الوريث الحقيقي لهيثم زكي.. تعرف على حجم هذه الثروة

منذ حوالي 5 ساعات

أخبار برشلونة اليوم.. حرب مشتعلة بين البارسا وريال مدريد بسبب صديق رونالدو وصدمة جديدة بسبب نجم الفريق

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام النجم الساحلي

منذ حوالي 7 ساعات

مصطفى بكري: خروج سحر نصر من الوزارة أمر محتمل لهذا السبب

منذ حوالي 5 ساعات

أخبار ريال مدريد اليوم.. الصدمات تتوالي على الملكي والصفقة الكبرى في طريقها للبيرنابيو

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أول صورة لـ"كهربا" بعد توقيعه للأهلي

منذ أقل من ساعة

رسميا.. ميسي يحصد جائزة جديدة

منذ أقل من ساعتين

مصطفى بكري: شراء طائرات سوخوي من روسيا سبب هجوم الغرب على مصر

منذ حوالي 4 ساعات

ضربة قوية للأهلي.. تغيير اضطراري يربك حسابات فايلر أمام النجم الساحلي

منذ حوالي 6 ساعات

أربعة مقابل واحد.. صفقة الأهلي القادمة ضرب نار

منذ ثلث ساعة

قرار مثير.. فايلر يفاجىء النجم الساحلي

منذ حوالي 3 ساعات

موهبة النرويج يصدم ريال مدريد وبرشلونة

منذ ساعة

الأهلي يخطط لضم أفضل ظهير في إفريقيا عبر ترانزيت أوروبي

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. بشرى سارة للأهلي في أزمة رمضان صبحي مع ناديه السابق

منذ ساعتين و 21 دقيقة

موضوعات متعلقة

محافظ بني سويف يبدأ جولاته الميدانية بزيارة مقر "مشروعك" والمستشفي المركزي بإهناسيا (صور)

محافظ بني سويف: تخصيص أراضٍ لإنشاء مدارس ووحدات إسعاف بعدة قرى

محافظ بني سويف يجري حركة تنقلات بين 4 رؤساء قرى

"الصغير" نائبًا لإهناسيا و"عبدالصمد" رئيسًا للنويرة ببني سويف

بني سويف اليوم: حريق شقة بإهناسيا وإغلاق 43 منشأة طبية وإزالة 132 حالة تعدٍ

تولى المنصب 14 شهرا.. آخر قرارات محافظ بني سويف قبل الحركة الجديدة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:35 ص

فايلر يطالب بضم جوكر المنتخب الأوليمبي

عاجل.. مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام النجم الساحلي

05:14 م

أخبار ريال مدريد اليوم.. الصدمات تتوالي على الملكي والصفقة الكبرى في طريقها للبيرنابيو

11:36 م

الأهلي يخطط لضم أفضل ظهير في إفريقيا عبر ترانزيت أوروبي

10:59 م

رسميا.. ميسي يحصد جائزة جديدة

10:42 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status