بعد ساعات من رحيله.. إزالة اسم محافظ بني سويف من مؤتمر شبابي بإهناسيا

أقدم مسؤولو الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا ببني سويف، على حجب اسم وصورة المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، الذي رحل عن منصبه، منذ ساعات، عقب تكليف الدكتور محمد هاني غنيم، بمنصب محافظ بني سويف، وادائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.



الواقعة أثارت حالة من الغضب بين نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" خاصة مع إعلان الوحدة المحلية، على اللافتة، أن المؤتمر يأتي تنفيذًا لتوجيهات المحافظ السابق، وكانت أبرز التعليقات: "كنتو سيبتو اسم وصورة المحافظ لأن المحافظ الجديد لسه موصلش المحافظة"، "ياريتكم ما علقتو لافتة من الأساس".



وكان الدكتور محمد هاني غنيم، أدى، أمس الاربعاء، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، محافظًا لنبي سويف، خلفًا للمستشار هاني عبدالجابر، ضمن حركة تغييرات شملت عددًا من المحافظين ونوابهم.

