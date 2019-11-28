الكنيسة القبطية تشارك في اليوم العالمي للتضامن مع فلسطين



وكلف قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، نيافة الأنبا أكليمندس، الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة والهجانة وشرق مدينة نصر، بالمشاركة في اليوم وإلقاء كلمة الكنيسة القبطية.





وقال الأنبا أكليمندس في كلمته، إن التضامن الحقيقي مع القضية الفلسطينية هو العمل على إيجاد حل نهائى يوفر للشعب الفلسطيني عيشًا كريمًا في أرضه وتحت سيادته، فهناك مسئولية على العالم كله، لإيجاد حل للقضية الفلسطينية، والعمل على تفعيل قرارات الأمم المتحدة، لإمكانية العيش المشترك، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني مع الحياة الكريمة.



وتابع: إن لمصر دورًا واضحًا لتحقيق حلم الفلسطنيين، بموجب الشرعية الدولية، إن التأييد الكامل والشامل للقضية سيعطي قوة للسلام في الشرق الأوسط والعالم أجمع، حيث أن السلام يبنى على الحق والعدل، إن الكنيسة ترفع الصلوات كل يوم من أجل أن يسود السلام في العالم أجمع وبخاصة جيراننا في الشرق الأوسط، ولكي تصير القدس واحة للسلام.





وواصل: السلام وثيق الصلة بالانسانية عامة، وبالمسيحية خاصة حيث ترنمت الملائكة عند ميلاد المسيح قائلة: "المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة".

شاركت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الخميس، في اللقاء الذي نظمته جامعة الدول العربية بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.