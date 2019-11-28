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مطار الملك عبدالعزيز بجدة يطلق أكبر حوض أسماك في مطار بالعالم

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 11:18 م
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مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة
مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة
الفجر السعودي
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أطلق مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، أكبر حوض أسماك في مطار بالعالم، ويحتوي هذا الحوض على أكثر من 2000 نوع سمك بعضها نادر، ليضيف شكلًا جماليًّا للمطار، الذي افتتح في مطلع العام الحالي.

وأوضح حساب "مطار الملك عبدالعزيز الدولي" في فيديو توضيحي عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أنه تمت تعبئة أكبر حوض أسماك في مطارات العالم، في مطار جدة الجديد بارتفاع 14 مترًا وقطر 10 أمتار وسعة مليون لتر، لافتاً إلى أنه يحتوي على خليط من الماء الحلو والملح الألماني بدرجة حرارة 26.

كما يضم الحوض أنواعًا عديدة من الأسماك بعضها نادر، يتجاوز عددها الـ2000 سمكة منها "اللخمة والقروش والتريفالي والتريجر والنابليون وتتغذى بطرق آلية وأكل بحري طازج وطحالب".

كما يذكر أن مطار الملك عبدالعزيز الجديد، يعدُ من أضخم المطارات على مستوى المنطقة، بمساحة إجمالية تبلغ 810 آلاف متر مربع، وبطاقة استيعابية في مرحلته الأولى 30 مليون مسافر سنويًّا.

وتميزت تصاميم المطار الجديد وتقنياته بعناصر معمارية مستوحاة من بيئة السعودية بشكل عام، وبيئة مدينة جدة التاريخية بشكل خاص، في حين جرى نشر المسطحات الخضراء حول وداخل مجمع الصالات، مما يضفي المزيد من الجمال على منشآت المطار.

وتم إنشاء حديقة داخلية بمساحة 18 ألف متر مربع، يتوسطها محطة القطار الآلي، وحوض مائي للأسماك يتوسط مركز النقل ويضم مجموعة من الشعب المرجانية وأسماك البحر الأحمر؛ ما سيربط المطار ذهنيًّا ببيئة جدة البحرية، بغية استمتاع المُسافر بمشاهدتها.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني، قد أعلنت انتقال رحلات أول شركة طيران أجنبية إلى الصالة رقم (1) بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد.

وأوضحت الهيئة، في وقت سابق، أنه تم انتقال جميع رحلات شركة الاتحاد للطيران "ذهابًا وإيابًا" إلى الصالة رقم (1) بالمطار، وبواقع ثلاث رحلات يوميًّا من جدة إلى مطار أبوظبي الدولي بدولة الإمارات.

وأضافت أن خطة انتقال الرحلات إلى الصالة رقم (1) بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد، تم تجهيزها بالتعاون مع شركات الطيران الوطنية والعالمية، مشيرةً إلى أنه سيتم انتقال الرحلات تصاعديًّا وتدريجيًّا؛ لضمان ارتفاع الكفاءة.

ونقلت الخطوط الجوية العربية السعودية، في وقت سابق، عملياتها ورحلاتها لـ(35) وجهة داخلية ودولية، إلى الصالة رقم (1) بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد.

ويعد طيران الاتحاد الإماراتي أول شركة طيران خليجية ودولية تنتقل رحلاتها إلى الصالة رقم (1) بالمطار؛ حيث تتيح الصالة الجديدة لجميع الناقلات الجوية الوطنية والخليجية والعالمية العمل تحت سقف واحد.

وتقدر المساحة الإجمالية لصالة رقم (1) بالمطار الجديد بـ810 آلاف متر مربع، وتستوعب أكثر من 30 مليون مسافر سنويًّا، كما تشمل 220 كاونتر؛ لإنهاء إجراءات السفر و80 كاونتر للخدمة الذاتية للركاب، و46 بوابة للرحلات الدولية والداخلية، منها بوابات تستوعب الطائرات العملاقة مثل (A380)، وترتبط البوابات بـ94 جسرًا متحركًا تخدم 70 طائرة في آن واحد.

إضافة إلى نظام متطور لمناولة أمتعة المسافرين يبلغ طول سيوره نحو 34 كيلومترًا، علاوة على فندق من ثلاثة طوابق للركاب المواصلين على الرحلات الدولية (الترانزيت) يضم 120 غرفة.

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الكلمات المفتاحية

مطار الملك عبدالعزيز جدة المملكة اﻟﻌﺎﻟﻢ السعودية

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