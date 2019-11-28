"أمهات مصر" تعلن تقديم أوراق الدمج التعليمي للثالث الثانوي بالمديريات

قالت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة برئاسة هالة عبد السلام، قررت تقديم الأوراق الخاصة بالدمج التعليمي لطلاب الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2019/2020، إلى المديريات التابعين لها وليس في الإدارة المركزية في القاهرة، وذلك تيسيرا على أولياء أمور الطلاب وأبنائهم.





وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أنه تقرر أيضا إجراء الكشف الطبي علي الطلاب باللجان المركزية للمحافظات دون الحضور من محافظتة إلي القاهرة طالما أنه مدمج بالفعل، لافته إلى أن الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم قامت بمجهود عظيم بالتواصل مع الدكتورة مها شعلان بالتأمين الصحي، بتشغيل اللجان المركزية بالمحافظات.





وأشادت عبير، بمجهودات وزارة التربية والتعليم وقياداتها وعلي رأسهم الدكتورة هالة عبد السلام، في ملف طلاب الدمج والتيسير عليهم، مستطردة: "ولي الأمر وابنة كان بيجي من أسوان للقاهرة علشان يسلم الورق، وبالتالي كان بيعاني معاناة شديدة في ظل ظروف أبنة الصحية، والأن سيسلم الأوراق في المديرية التابعة له".





جدير بالذكر أن الأوراق المطلوبة الخاصة بالدمج التعليمي لطلاب الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2019/2020 : صورة طبق الأصل من قرار الدمج الصادر حتي الصف الأول الثانوي ممهمور بختم الشعار، وبيان قيد بصورة شخصية للطالب ممهور بختم النسر، وتقرير اللجان الطبية المتخصصة حديث عام 2019 من المديرية التابع لها، وافاده من المدرسة بأن الطالب معفي من اللغة الثانية أم لا ممهمور بختم النسر، وصورة الرقم القومي لولي الأمر، وصورة الرقم القومي الطالب، وطلب موقع من ولي الأمر بتقديم أوراق الدمج معتمد من المديرية.





ويقوم مدير التربية الخاصة بتسليم الأوراق إلي اللجنة المركزية بالوزارة في المواعيد المحددة : محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية من 19 يناير وحتي 23 يناير المقبل، ومحافظات الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوداي الجديد من 26 يناير وحتي 30 يناير المقبل، ومحافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح من 2 فيراير وحتي 6 فبراير المقبل، ومحافظات الغربية والشرقية والمنوفية وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية من 9 فبراير وحتي 13 فبراير، ومحافظات جنوب وشمال سيناء والإسماعلية والسويس وبورسعيد من 16 فبراير وحتي 20 فبراير، ومحافظات أسوان والأقصر وقنا وسوهاج والبحر الأحمر من 23 فبراير وحتي 27 فبراير المقبل.



