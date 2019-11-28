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ماريتا ابنة عاصي الحلاني تهنئ والدها بعيد ميلاده

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 11:27 م
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بوابة الفجر
الفجر الفني
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حرصت ماريتا ابنة المطرب عاصي الحلاني على تهنئة والدها بعيد ميلاده، وذلك من خلال نشر صورة معه، من خلال حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيدوهات "إنستجرام".

ظهرت ماريتا خلال الصورة ترتدية "جاكيت" باللون الرصاصي، وارتدت بنطالً باللون الأسود، ووكانت تحمل قطتها بيديها، وظهر والدها عاصي الحلاني بجوارها، وكان يرتدي "جاكيت" باللون الأسود اللون.

لاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنان عاصي الحلاني، وجاءت التعليقات إيجابية، فعبر النشطاء عن سعادتهم برؤية عاصي وابنته، وتمنى له النشطاء عيدًا سعيدًا، وعبر البعض الآخر عن انتظارهم لأحدث أغاني عاصي.

يذكر أن الفنان عاصي الحلاني تعرض خلال الفترة الماضية لكسر في أصبع يده اليسرى، أثناء ممارسة لرياضة ركوب الخيل، وحالته الصحية مستقرة الآن، بعد أن أجرى عملية جراحية في منطقة الساعد والكتف.
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