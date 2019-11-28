Advertisements
Advertisements
Advertisements

"النصر للكيمياويات": نصدر منتجاتنا لـ46 دولة على مستوى العالم

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 10:41 م
Advertisements
اللواء مختار عبداللطيف
اللواء مختار عبداللطيف
كساب أحمد
Advertisements
قال اللواء مختار عبداللطيف، رئيس شركة النصر للكيمياويات الوسيطة، إن مجمع الأسمدة الفوسفاتية يصدر انتاجه لأوروبا والهند وماليزيا، لافتَا إلى أن شركة النصر للمنتجات الوسطية تصدر منتجاتها لـ46 دولة على مستوى العالم، ومعظمها دول أوروبية.

وتابع رئيس شركة النصر للكيمياويات الوسيطة، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن هذا المجمع يوفر 1500 فرصة عمل لشباب الخريجين من كافة أنحاء مصر، و20ألف فرصة عمل غير مباشرة معقبًا: "بيعمل في المصنع دا شباب من 22 محافظة"

وأضاف أن الرواتب في المجمع جيدة، لافتَا إلى أن الشركة تعني بعملها بشكل جيد جدًا منذ اليوم الأول لاختيارهم، ويتم تأهيله على كيفية أن يكون عامل ماهر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

تصدير الفوسفات انتاج الفوسفات النصر للكيماويات البسيطة

أخبار تهمك

ضربة قوية للأهلي.. تغيير اضطراري يربك حسابات فايلر أمام النجم الساحلي

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهدة مباراة آرسنال وآينتراخت فرانكفورت بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع ARSENAL live

منذ أقل من ساعتين

بث مباشر مباراة ليفربول ونابولي liverpool vs napoli live watch online مشاهدة مباراة ليفربول SALAH stream

منذ يوم

نتيجة مباراة برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا Barcelona Today

منذ حوالي 23 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool vs napoli live youtube «دوري أبطال أوروبا» SalaH ONLINE

منذ يوم

نتيجة مباراة ليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا.. الملخص والأهداف

منذ يوم

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول LIVE SALAH

منذ يوم

عاجل.. مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام النجم الساحلي

منذ حوالي 6 ساعات

كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول ونابول بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «LIVERPOOL» هدف صلاح رابط ليفربول HD

منذ يوم

ملخص محمد صلاح أمام نابولي uefa champions league

منذ يوم

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش ليفربول beIN SPORT محمد صلاح MATCH

منذ يوم

قرار مثير.. فايلر يفاجىء النجم الساحلي

منذ أقل من ساعتين

فايلر يطالب بضم جوكر المنتخب الأوليمبي

منذ حوالي 16 ساعة

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر KORA UEFA كورة لايف 7SRY ماتش ليفربول رابط LIVER NO

منذ يوم

يلا شوت HD مشاهدة مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند بث مباشر اليوم الأربعاء 27 / 11 / 2019 دوري أبطال أوروبا KOORA

منذ يوم

Liverpool Vs Napoli Live مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر uefa champions league

منذ يوم

موضوعات متعلقة

بروتوكول تعاون مصري ألماني لإنشاء مجمع للأسمدة الأزوتية بالعين السخنة المجمع يضم 6 مصانع للأسمدة

"النصر للكيماويات": مجمع الأسمدة الفوسفاتية يهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتي

الأضخم على مستوى الشرق الأوسط.. مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة × 9 معلومات

رئيس النصر للكيماويات يهدي الرئيس السيسي نسخة من كتاب الله

السيسي يفتتح مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة

استاذ اقتصاد: مجمع الاسمدة الفوسفاتية بالعين السخنة سيزيد صادرات مصر لـ46 دولة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:55 م

نتيجة مباراة برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا Barcelona Today

ملخص محمد صلاح أمام نابولي uefa champions league

09:24 م

نتيجة مباراة ليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا.. الملخص والأهداف

09:50 م

مشاهدة مباراة آرسنال وآينتراخت فرانكفورت بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع ARSENAL live

09:10 م

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول LIVE SALAH

09:09 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status