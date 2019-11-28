"النصر للكيمياويات": نصدر منتجاتنا لـ46 دولة على مستوى العالم

قال اللواء مختار عبداللطيف، رئيس شركة النصر للكيمياويات الوسيطة، إن مجمع الأسمدة الفوسفاتية يصدر انتاجه لأوروبا والهند وماليزيا، لافتَا إلى أن شركة النصر للمنتجات الوسطية تصدر منتجاتها لـ46 دولة على مستوى العالم، ومعظمها دول أوروبية.



وتابع رئيس شركة النصر للكيمياويات الوسيطة، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن هذا المجمع يوفر 1500 فرصة عمل لشباب الخريجين من كافة أنحاء مصر، و20ألف فرصة عمل غير مباشرة معقبًا: "بيعمل في المصنع دا شباب من 22 محافظة"



وأضاف أن الرواتب في المجمع جيدة، لافتَا إلى أن الشركة تعني بعملها بشكل جيد جدًا منذ اليوم الأول لاختيارهم، ويتم تأهيله على كيفية أن يكون عامل ماهر.

