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"عبداللطيف": شركة النصر للكيماويات الوسيطة تحتل المركز السادس عالميًا في انتاج حامض الفسفوريك

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 10:33 م
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اللواء مختار عبداللطيف
اللواء مختار عبداللطيف
كساب أحمد
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قال اللواء مختار عبداللطيف، رئيس شركة النصر للكيمياويات الوسيطة، إن مجمع الأسمدة الفوسفاتية في العين السخنة ينتج 1.2 مليون من حامض الكبريتيك المركز سنويًا، ونتيجة صهر الكبريتيك تنتج حرارة مرتفعة جدًا، وبدلًا من فقدان هذه الحرارة يتم استخدامها في توليد الكهرباء بحوالي 46 ميجا وات في الساعة، وهذا يكفي لتشغيل ما يقرب من 75% من المجمع.

وتابع رئيس شركة النصر للكيمياويات الوسيطة، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن المجمع يحتوي على أربع مصانع لحامض الفسفوريك التجاري لطاقة 800 ألف طن في العام، وإنتاج حامض الفسفوريك النقي لأول مرة في مصر لتصبح الشركة في المرتبة السادسة على العالم بطاقة قدرها 100 ألف طن في العالم.

وأضاف أن المجمع به مصنعان لإنتاج الأسمدة المحببة، بطاقة قدرها 400 ألف طن في العام، وهناك مصنع آخر لإنتاج الأسمدة الذوابة وهذه المادة لأول مرة تنتج في مصر بطاقة 100ألف طن في العام، مشيرًا إلى أن هذه المجمع يعمل على سد الفجوة من الأسمدة الزراعية في مصر، معقبًا: "بعد هذا المجمع لا يوجد استيراد أي أسمدة"
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الكلمات المفتاحية

حامض الفسفوريك توليد الكهرباء انتاج الفوسفات الخام النصر للكيماويات البسيطة

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