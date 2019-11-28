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"النصر للكيمياويات الوسيطة": مجمع الأسمدة هدفه تعظيم القيمة المضافة لخام الفوسفات المصرى

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 10:13 م
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اللواء مختار عبداللطيف
اللواء مختار عبداللطيف
كساب أحمد
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قال اللواء مختار عبداللطيف، رئيس شركة النصر للكيمياويات الوسيطة، إن مجمع الأسمدة الفوسفاتية في العين السخنة، يضم 9 مصانع كبرى لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية والكبريتية، لافتَا إلى أن هذه المصانع ذات طاقات انتاجية كبيرة.

وتابع رئيس شركة النصر للكيمياويات الوسيطة، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن مجمع الأسمدة الفوسفاتية في العين السخينة هو الفرع الثالث والوليد لشركة النصر للكيماويات الوسيطة، ويعد أحد شركات جهاز المشروعات الوطنية للقوات المسلحة، لافتَا إلى أن شركة النصر أنشئت عام 1972 وتضم حاليًا 37 مصنعًا في 3أفرع أحدثها فرع العين السحنة.

وأشار إلى أن الهدف من مجمع الفوسفات في العين السخنة، تعظيم قيمة خام الفوسفات المصري، لافتَا إلى أن الله حبى مصر باحتياطي كبير من الفوسفات، وبدلًا من تصديره خام بأرخص الأسعار، يتم تصنيع وتصديره للخارج.
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الكلمات المفتاحية

خام الفوسفات النصر للصناعات الوسيطة الاسمدة الفوسفاتية

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