هشام صفوت: نتوقع صدور مسودة مبدئية لقانون المعاملات الإلكترونية في مصر خلال شهرين (حوار)

قال هشام صفوت، الرئيس التنفيذي لشركة جوميا مصر، إن هذا العام ركزنا بشكل كبير على 4 محاور اساسية وهى تطوير منصة جوميا نفسها، بحيث أصبحت مقسمة وفقا لأنواع وفئات السلع وهو ما سهل على المستهلك بشكل كبير.

خدمات جديدة خلال البلاك فرايدي





وأضاف صفوت في حواره لـ "الفجر"، أن جوميا أتاحت خدمة التوصيل المجانى لكل المنتجات خلال موسم البلاك فرايدي باشتراك لا يتخطى 150 جنيه لحوالي 20 طلب شراء، لافتاً إلى التركيز على الدفع الالكتروني للخدمات الحكومية من خلال تطبيق "جوميا وان" حيث ارتفع معدل الدفع الإلكتروني بنسبة 60%.

وكشف صفوت عن إطلاق شركة جوميا لمركز تطوير منصة الدفع الالكتروني في مصر بكوادر مصرية يعمل به حاليا حوالى 20 موظف حيث ان الدفع الالكتروني هو المستقبل – على حد قوله - ويشرف على تدريبهم خبراء أجانب متخصصين في هذه التكنولوجيا.

ولفت الرئيس التنفيذي لجوميا مصر، أنه تم خلال موسم بلاك فرايدي 2019 إطلاق خدمات التقسيط بدون فائدة من خلال البنك الاهلي المصري ، بجانب توقيع اتفاقات شراكة مع شركة أمان وشركة R2S لتوفير الخدمات اللوجيستية لنقل وتسليم البضائع من خلال فروع شركة امان المنتشرة على مستوى الجمهورية.

قانون المعاملات الإلكترونية يصدر خلال شهرين





وأوضح صفوت أن معدلات التجارة الالكترونية مازالت لا تمثل سوى 1% من حجم التجارة في مصر ولكن حتى الأن لا يوجد جهات رسمية تصدر ارقام دقيقة حول التجارة الالكترونية في مصر.

وأشار صفوت إلى أنه حتى الان لم يتم تحديد مفهوم التجارة الإلكترونية من خلال قانون المعاملات الإلكترونية الذي سيصدر قريبا من مجلس الوزراء، حيث أن الحكومة تنظر للقانون بشكل أعم لذلك تم تغيير اسمه إلى قانون المعاملات الإلكترونية، وتباحثنا مع وزارة الاتصالات، وطرحنا افكارنا ومقترحاتنا والتحديات التي تواجهنا ومن أهمها تعريف أنوع المنصات، حيث أن هناك خلط بين انوع التجارة الإلكترونية فى مصر فهناك فرق بين منصات التجارة الإلكترونية مثل جوميا وبين مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات التي تبيع سلع مستعملة والمواقع الإلكترونية للهايبر ماركت، لذلك يجب البدأ بتحديد انماط التجارة الإلكترونية حتى نستطيع تحديد المسئوليات لكل نمط.

وتابع صفوت: "المدفوعات الإلكترونية من ضمن التحديات التى تحتاج إلى تحفيز خصوصا من البنوك، بجانب التحديات اللوجيستية وعملية التوصيل للمحافظات البعيد والمحرومة من وصول السلع وهو ما يؤدى إلى ارتفاع أسعارها ، وبما أن التجارة الإلكترونية يمكن أن تكون منافس قوى يكسر احتكار التجار في تلك المحافظات، يجب أن يكون هناك دعم من الحكومة للخدمات اللوجيستية وخدمات التوصيل حيث أن شركات التجارة الإلكترونية لا تستطيع تحمل الأعباء اللوجيستية وحدها.

وكشف رئيس جوميا مصر أنه من المرجح صدور مسودة مبدئية للقانون خلال شهرين من الأن.

دخول شركات جديدة يدعم نمو قطاع التجارة الإلكترونية





وعن المنافسة ودخول شركات جديدة لسوق التجارة الإلكترونية في مصر، قال صفوت: "أى لاعب جديد يدخل للقطاع هو داعم لنمو القطاع لا يشكل مشكلة ولكن نحن نأمل أن يدعم القطاع حيث أن عدد العملاء الذين اشتروا من منصات التجارة الالكترونية حتى الأن 7 مليون عميل من 50 مليون مستخدم للانترنت في مصر، اى ما يمثل نسبة لا تتجاوز 12% وبالتالي أى شركة جديدة تدخل السوق ستوسع قاعدة عملاء التجارة الإلكترونية في مصر".

وعن توقعات عام 2020 قال صفوت، إنه يصعب توقع ارقامه حالياً، موضحاً أن مبيعات جوميا زادت خلال موسم بلاك فرايدى 2018 بنسبة 70% عن عام 2017 ومتوقع استمرار الزيادة هذا العام فى ظل ارتفاع حجم السلع المعروضة وعدد العارضين.

أكد المهندس الرئيس التنفيذي لجوميا مصر، أن شركته نجحت ليس فقط في طرح بضائع ومنتجات بأسعار مخفضة وجودة عالية بل امتد النجاح في خلق الآف من فرص العمل للشباب المصري من الجنسين سواء في جوميا نفسها من خلال العمل في الإدارات المختلفه من إدارهالإتصال بالشركة للرد على استفسارات العملاء ومساعدتهم إلى الإدارات المختصه بتنميه البائعين وأيضاً خلق فرص عمل من خلال التجار والبائعين أصحاب البضائع وكذلك لدى شركات الشحن والتفريع مما انعكس ايجابًا على إنعاش الحياة الاقتصادية في مصر رغم الركود في عمليات البيع والشراء .

أضاف أن فئة الشباب هم الأكثر استفادة من تعزيز وضع التجارة الإلكترونية في مصر بعد العدد الكبير من الوظائف الجديدة التي تم خلقها خاصة وأن العمل في مجال التجارة الإلكترونية لايتطلب رؤوس أموال ضخمة أكثر مما يحتاج إلى أفكار إبداعية لمنتجات جديدة .

ونجحت جوميا التي تقود التجارة الإلكترونية في مصر أن تحقق قفزات كبيرة في خلق فرص عمل خلال موسم البلاك فرايدي والذي بدأ في مصر في الفترة من 8- 29 نوفمبر الحالي في عدة وظائف مؤثرة، عن طريق خلق قنوات جديدة للعمل من جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تستخدم منصة جوميا لعرض منتجاتها وبضائعها ففي الوقت الذي ينتظر فيه العملاء موسم الأوكازيون والتخفيضات الذي قدمته جوميا في مصر منذ 6 سنوات، فنجد حرص كبير من التجار على توسيع اعمالهم وإنعاش تجارتهم في هذا الوقت من العام ، كما أن شركات الشحن واللوجيستيات تستغل موسم الأوكازيون لمضاعفة أعداد العاملين بهم للوفاء بالإلتزامات التي قطعتها على نفسها في توصيل المنتجات والبضائع في الوقت المحدد مما يتعين على هذه الشركات من إلحاق موظفين جدد بهذه الشركات خلال موسم التخفيضات .

واستطاعت الشركات العاملة في مجال التجارة الإلكترونية في مصر أن تجعل من موسم البلاك فرايدي Black Friday منصة حقيقة لخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للكثير من الشباب من الجنسين معا.

وبفضل المجهود الذي بذلته جوميا الشركة الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية منذ انطلاق موسم البلاك فرايدي في مصر قبل بضع سنوات فقد نجحت في لفت الانظار تجاه هذه الفترة من العام ولم يعد العملاء فقط هم الاكثر حرصا على التسوق في موسم البلاك فرايدي بل امتد النجاح ايضا لشركات التجارة الإلكترونية نفسها وعلى رأسها جوميا، بالإضافة إلى التجار والبائعين أنفسهم وكذلك شركات الشحن واللوجستيات .

وفي الوقت الذي تبلغ فيه حجم قـوة العمل في مصر 28.865 مليون فرد عام 2018 ( 22.843 مليون فرد للذكور 6.022 مليون فرد للإناث ) تصل نسبة مساهمتهم في النشاط الاقتصادي إلى 43.3% وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء .