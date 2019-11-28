داعية إسلامي: النبي كان يرفض الصلاة على جنازة صاحبها مديون (فيديو)



قال الشيخ مصطفى عبد السلام، الداعية الإسلامي، إن النبي، صلى الله عليه وسلم، كان يرفض الصلاة على جنازة صاحبها مديون، مؤكدًا أن الديون مسألة خطيرة جدًا على كل شخص.



وأضاف "عبد السلام"، خلال حواره مع الشيخ رمضان عبد المعز، ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الخميس، أنه يجب على كل إنسان أن يحاول جاهدًا ألا يتوفى وهو مديون، متابعًا: "يجب على كل واحد إنه يخلص نفسه بسرعة في حياته".



وأوضح الداعية الإسلامي، أنه يجب على المديون أن يستسمح صاحب المال في عدم السداد إذا لم يقدر على ذلك في حياته؛ لأن الإنسان لا يضمن متى تأتيه المنية.

