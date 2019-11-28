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شاهد.. مريام فارس في أحدث جلسة تصوير لها (صور)

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 09:36 م
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بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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أطلت الفنانة اللبنانية ميريام فارس بإطلالة مميزة وجاذبة، حيث نشرت صورة لها عبر حسابها الشخصي، عبر موقع "إنستجرام"، وظهرت فيها مرتدية فستانا طويلا مكشوف الكتفين، ووكان شعرها "كيرلي".

ونالت إطلالة ميريام إعجاب الكثير من الجمهور، وأشادوا بذلك فى تعليقاتهم على الصورة.

يشار إلى أن أخر أعمال ميريام فارس هو فيديو كليب "قومي"، والأغنية من كلمات وألحان يوسف العماني، توزيع حسام الدين، ماستر جاسم محمد، والكليب من إخراج شريف ترحيني.

يذكر أن ميريام فارس مغنية وفنانة استعراضية وممثلة لبنانية، لا ينحصر جمهورها في لبنان فقط بل من الدرجة الأولى العالم العربي، وقد اشتهرت بأغاني عديدة منها "أنا والشوق"، و"حقلق راحتك"، و"مكانه وين"، و"إيه اللي بيحصل" وغيرها خصوصا الأغاني المصورة التي تحتوي المشاهد الاستعراضية.

كما أنها بدأت انطلاقتها بإصدارها ألبومها الأول "أنا والشوق"، وضم ثمان أغنيات وطرحته في أكتوبر 2003 عن طريق شركة "ميوزك بوكس"، وقد حقق نجاحاً كبيراً في الأسواق، ثم بعد ذلك قدمت العديد من الأعمال الفنية وانطلقت فى مجال الغناء.
شاهد.. مريام فارس في أحدث جلسة تصوير لها (صور)
شاهد.. مريام فارس في أحدث جلسة تصوير لها (صور)
شاهد.. مريام فارس في أحدث جلسة تصوير لها (صور)
شاهد.. مريام فارس في أحدث جلسة تصوير لها (صور)
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الكلمات المفتاحية

ميريام فارس فنون فن الفجر الفني أخبار الفن

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