شركة مصرية تفوز بجائزة أفضل شركة تدوير مخلفات في الشرق الاوسط لعام 2019

فازت شركة بريق، إحدى شركات مجموعة راية القابضة، على جائزة أفضل شركة لتدوير المخلفات في منطقة الشرق الأوسط لعام 2019 في احتفالية أقامتها "Waste & Recycling" لتقديم جوائز "MIDDLE EAST WASTE & RECYCLING".









يهدف هذا الحدث إلى التعرف على الأفراد والمنظمات في الشرق الأوسط الذين أظهروا الريادة والابتكار في مجالات تخصصهم وساهموا في الاستدامة البيئية إلى جانب الجدوى الاقتصادية، مما يساهم في الحفاظ على مستقبل أفضل.









وتعتبر جوائز اعترافاً بالتميز الذي تتمتع به بريق في أفضل ممارسات الأعمال طبقا لافضل المعايير العالمية، والتشجيع على تبادل المعرفة والابتكار، وستوفر معياراً للأداء، والاعتراف بالصناعة والمصداقية المهنية، والتي ستكون جميعها بمثابة محركات للنمو المستدام في المنطقة.









وأعرب مدحت خليل، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لراية القابضة للاستثمارات المالية، عن سعادته بهذا التكريم الذي حصلت عليه بريق، والذي يأتي تأكيدًا لالتزام بريق بتطبيق كافة المعايير والمواصفات الدولية في مجال إعادة تدوير المخلفات، للحفاظ على البيئة وانتاج مواد خضراء صديقة للبيئة بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية نحو إعادة تدوير المخلفات والحد من التلوث.





وقال المهندس أسامة زكي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بريق أن فوز الشركة بجائزة أفضل شركة لتدوير المخلفات في منطقة الشرق الأوسط لعام 2019 جاء بعد حصول الشركة على أكبر عدد من الأصوات من قبل لجنة من كبار الخبراء والمتخصصين في كلًا من مجال التنمية المستدامة وإعادة تدوير وإدارة المخلفات.



