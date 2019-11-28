قرار مثير.. فايلر يفاجىء النجم الساحلي

وذكرت تقارير صحفية أن السويسرى فايلر يجهز اللاعبين من أجل الضغط المتواصل على الفريق التونسى فى مباراة الأهلى والنجم الساحلى ، بحثا عن النقاط الـ3.

وذكرت تقارير صحفية أن السويسرى فايلر يجهز اللاعبين من أجل الضغط المتواصل على الفريق التونسى فى مباراة الأهلى والنجم الساحلى ، بحثا عن النقاط الـ3.