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قرار مثير.. فايلر يفاجىء النجم الساحلي

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 09:15 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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قرر رينيه فايلر المدير الفنى للنادى الأهلى، الاعتماد على خطة هجومية بحته، غداً خلال مباراةته أمام النجم الساحلى بملعب رادس فى افتتاح دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.

وذكرت تقارير صحفية أن السويسرى فايلر يجهز اللاعبين من أجل الضغط المتواصل على الفريق التونسى فى مباراة الأهلى والنجم الساحلى ، بحثا عن النقاط الـ3.

ويعتمد فايلر على خبرة لاعبي الأهلي وامكانياتهم في التعامل مع مثل هذه الظروف ، وعدم التأثر من إمكانية خوض مباراة الأهلى والنجم الساحلى خارج مصر، كما طالب المدير الفنى اللاعبين بحصد النقاط الـ3، من أجل توجيه رسالة لجميع الأندية المنافسة برغبة الأهلى فى حصد اللقب.

وبتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري بهد الفوز بكل مباراياته منذ انطلاق الموسم وتحقيق العلامة الكاملة بـ12 نقطة.
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الكلمات المفتاحية

فايلر من مران الأهلي الدوري المصري الأهلي والنجم الساحبي افتتاح دور المجموعات

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