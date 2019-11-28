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علي حميدة: معمر القذافي كان لديه فكر وثقافة غير عادية (فيديو)

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 09:08 م
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معمر القذافي
معمر القذافي
كساب أحمد
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قال المطرب علي حميدة، إن الرئيس الليبي السابق معمر القذافي كان لديه فكر وثقافة غير عادية، معقبًا: "فكره كان عالي جدًا، والكتاب الأخضر مثله مثل الميثاق الوطني الخاص بالزعيم الراحل جمال عبد الناصر".

وتابع "حميدة"، خلال حواره ببرنامج "فنجان قهوة"، المذع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أنه كان مع "القذافي" في منزله قبل الثورة الليبية بـ10 أيام، وبعد صلاة العصر، قام بالذهاب للفندق للغداء، متابعًا: "خرجت من الفندق وجدت حشود تحمل العلم الأخضر، افتكرت المنتخب الليبي فاز، وبعد كده عرفت إن في حاجة مش طبيعية".

ولفت إلى أنه عندما ذهب إلى المطار، لم يجد أي طائرة تذهب إلى القاهرة، فقام باستقلال طائرة الرئيس الليبي الشخصية، معقبًا: "ركبت طيارة الرئيس الليبي، وكان معانا أربع أفراد ومضيفة واحدة، فوقفت على سلم الطائرة وناديت نفرين جيزة، فضحك العمال المصريين".

ولفت إلى أنه عندما وصل إلى القاهرة انفجرت الأوضاع في ليبيا، معقبًا: "الشعب الليبي حر في اختيار اللي هو عايزه، أنا لا أتدخل في الشأن الليبي، وتألمت كثيرًا لمشهد مقتل القذافي".
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