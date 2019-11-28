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موسكو تجري التجربة العاشرة خلال هذا العام للصواريخ النووية العابرة للقارات

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 08:52 م
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صاروخ عابر للقارات
صاروخ عابر للقارات
الفجر السعودي
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أجرت روسيا وهي إحدى القوى النووية الكبرى في العالم، تجربة إطلاق للصواريخ النووية العابرة للقارات، وتعد هذه المرة العاشرة لهذه التجربة في هذا العام.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن الصاروخ وهو من طراز توبول، ويشار إليه في حلف شمال الأطلسي "ناتو" (بصاروخ إس إس 25 – منجل) القادر على حمل رؤوس نووية، أطلق من قاعدة تدريبات للقوات الروسية في كابوستين يار بمنطقة أستراخان جنوبي روسيا.

وقالت محطة "سويسدا" التلفزيونية المتخصصة في الشؤون العسكرية، إن الصاروخ سقط كما رسمت الخطة على بعد آلاف الكيلومترات في منطقة التجارب الصاروخية ساري شاجان بدولة كازاخستان السوفيتية السابقة الواقعة وسط آسيا، وتصل صواريخ توبول إلى مدى 11 ألف كيلومتر.

وتستعرض روسيا بمثل هذه التجارب قوتها من جهة ومن جهة أخرى يكرر رئيسها فلاديمير بوتين، خاصة في الفترة الأخيرة على المستوى العالمي الحديث عن مبادرات نزع التسلح، الرامية إلى الحد من خطر الأسلحة النووية.

وأفادت وكالة أنباء "تاس" الرسمية، بأن إطلاق الصاروخ اليوم الخميس يمثل المرة العاشرة، التي أعلن عنها رسميا هذا العام.

وقامت روسيا من قبل بتجارب لا تتعلق فقط بصواريخ توبول، وإنما تتعلق بطرز أخرى، وأطلقت أيضا من منصات إطلاق متحركة، وغواصات نووية منها غواصة سينوا.

وقالت وسائل الإعلام، إن ألسنة اللهب الناتجة عن الصاروخ توبول كانت مرئية ليلا.

وقال كثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي بشبكة الإنترنت، إن "من الممكن أن يكون ما رأوه نيزكا فضائيا".

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الكلمات المفتاحية

موسكو روسيا الصواريخ النووية

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