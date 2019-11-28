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صحة الإسكندرية: خروج جميع حالات حادث أتوبيس المدرسة من المستشفيات

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 08:51 م
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بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
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صرح الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أن 8 حالات مصابة من حادث أتوبيس إحدى المدارس الخاصة في دوران أحمد عرابي قد خرجوا جميعًا من مستشفى العامرية العام، وأن معظم الإصابات كانت كدمات.

وأضاف "عثمان" في تصريح خاص لـ"الفجر" أنه هناك حالة واحدة، قد أصيبت بكسر في الفك، وقد تم نقلها إلى مستشفى الطلبة، بالإضافة إلى 3 حالات وفاة، تم نقلهم إلى مشرحة كوم الدكة.

وكان قسم شرطة ثان العامرية تلقي بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم أمام قرية أحمد عرابى بطريق الإسكندرية الصحراوى، وانتقل مأمور وضباط القسم وقوات إدارة المرور برفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وبالمعاينة تبين أن أتوبيس تابع لمدرسة خاصة، مقرها الكيلو 21، اصطدم بسيارة ملاكى أثناء الدوران للاتجاه الآخر بالطريق المشار إليه.

وأسفر الحادث عن مصرع 3 تلاميذ وإصابة 8 تلاميذ آخرين، فضلا عن إصابة شخصين من مستقلى السيارة الملاكى، وتم نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى العامرية العام والجثث لمشرحة ذات المستشفى وتحرر محضر بقسم شرطة ثان العامرية بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق‎.
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قرية أحمد عرابي حادث أتوبيس اخبار مصر أتوبيس مدرسة

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