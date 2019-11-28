رضوى الشربيني توجه رسالة نارية للشباب (فيديو)

ردت الإعلامية رضوى الشربيني، على تخوف الرجال من الزواج بفتاة قبل اختبار أخلاقها، قائلة: "الرجالة بيقولوا إن البنت مش شوربة بنشربها ولازم ناخد وقتنا قبل الزواج"، متابعة: "أنا معاهم في كده، ولكن هل وإنت بتتعرف على البنت دي بتعرفها على أهلك".



واستكملت "الشربيني"، خلال تقديم برنامجها "هي وبس"، المذاع على فضائية "سي بي سي" مساء اليوم الخميس، "هل إنت بتكتشف إنها مش هتنفع وإن مامتك مش هتوافق عشان تجوزك لبنت خالتك إللي مكتوبة على اسمك وإنتوا عندكوا 7 سنين، بعد 3 سنين من العلاقة، ولا تصدمها إنك متجوز بعد سنة وأكتر".



وأضافت: "هل إنت بتكتشف فجأة إنك مش معاك فلوس تخطب، طب ما تمد رجلك على قد لحافك، هل إنت فجأة بعد سنتين بتكتشف إنك بتخاف من الارتباط"، مستطردة: "ليه متقولش كل ظروفك في أول العلاقة، ليه بتخترع اختراعات علشان تزوغ بعد سنين من العلاقة، هل إنت تقبل إن أختك تدخل في علاقة مع واحد علشان يختبرها".

