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تعرف على تفاصيل أحدث حفلات نانسي عجرم مع محمود العسيلي

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 08:20 م
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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تستعد الفنانة نانسي عجرم لإحياء حفل غنائي كبير، وذلك يوم 14 ديسمبر القادم، في الجامعة الألمانية بالقاهرة، وسيُشاركها في الحفل الفنان محمود العسيلي.

حيث نشرت نانسي "بوستر" الحفل من خلال حسابها الشخصي، على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت على الصورة قائلة: "الجامعة الألمانية القاهرة، السبت ١٤ ديسمبر".

كما تستعد نانسي لإحياء حفل غنائي كبير في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك يوم 31 من شهر ديسمبر المقبل، ويحمل الحفل شعار "العاصمة تحتفل مع نانسي عجرم"، حيث سيقام في جزيرة "المارية" بإمارة أبي ظبي.

الجدير بالذكر أن نانسي أحيت مؤخرًا حفلاً غنائيًا كبيرًا بالمملكة العربية السعودية، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض تحت رعاية المستشار ترك آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، وشاركها في الحفل الفنان تامر حسني.
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محمود العسيلي فنون فن حفلات نانسي عجرم الفجر الفني الإمارات أخبار الفن

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