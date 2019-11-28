سفارة السعودية لدى مصر تنفي التصريحات المنسوبة للسفير "نقلي"





أكدت سفارة المملكة العربية السعودية لدى مصر، مساء اليوم الخميس، على أنها تنفي صحة التصريحات الصحفية المنسوبة على لسان السفير أسامة نقلي مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية.





وأوحضت السفارة السعودية، أن السفير نقلي لم يدل بأي تصريحات صحفية في الآونة الأخيرة لأي وسيلة إعلامية.





وقالت السفارة في بيان لها اليوم، "بالإشارة إلى الخبر المنشور في أحد المواقع الإخبارية بتاريخ 28/11/2019، وما تضمنه من تصريحات منسوبة لسفير المملكة لدى مصر ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي، تود السفارة أن توضح بأن السفير نقلي لم يدل بأي تصريحات صحفية في الآونة الأخيرة لأي وسيلة إعلامية مصرية أو أجنبية بشكل منفرد أو جماعي".





وعبرت السفارة عن أسفها لاختلاق مثل هذه التصريحات، وعلى وجه الخصوص ما تضمنته من مزاعم حيال التعليق على الأحداث الدائرة في العراق، وبما يتنافى مع سياسة المملكة القائمة على احترام سيادة واستقلال الدول وعدم التدخل في شئونها الداخلية بأي شكل من الأشكال.





وأعربت السفارة عن أملها توخي الدقة والمصداقية فيما ينشر.



