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سفارة السعودية لدى مصر تنفي التصريحات المنسوبة للسفير "نقلي"
الخميس 28/نوفمبر/2019 - 08:13 م
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الفجر السعودي
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أكدت سفارة المملكة العربية السعودية لدى مصر، مساء اليوم الخميس، على أنها تنفي صحة التصريحات الصحفية المنسوبة على لسان السفير أسامة نقلي مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية.
وأوحضت السفارة السعودية، أن السفير نقلي لم يدل بأي تصريحات صحفية في الآونة الأخيرة لأي وسيلة إعلامية.
وقالت السفارة في بيان لها اليوم، "بالإشارة إلى الخبر المنشور في أحد المواقع الإخبارية بتاريخ 28/11/2019، وما تضمنه من تصريحات منسوبة لسفير المملكة لدى مصر ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي، تود السفارة أن توضح بأن السفير نقلي لم يدل بأي تصريحات صحفية في الآونة الأخيرة لأي وسيلة إعلامية مصرية أو أجنبية بشكل منفرد أو جماعي".
وعبرت السفارة عن أسفها لاختلاق مثل هذه التصريحات، وعلى وجه الخصوص ما تضمنته من مزاعم حيال التعليق على الأحداث الدائرة في العراق، وبما يتنافى مع سياسة المملكة القائمة على احترام سيادة واستقلال الدول وعدم التدخل في شئونها الداخلية بأي شكل من الأشكال.
وأعربت السفارة عن أملها توخي الدقة والمصداقية فيما ينشر.
جامعة الدول العربية
هي منظمة إقليمية تضم دولاً في آسيا وأفريقيا ويعتبر أعضاؤها دولاً عربية. ينص ميثاقها على التنسيق بين الدول الأعضاء في الشؤون الاقتصادية، ومن ضمنها العلاقات التجارية، الاتصالات، العلاقات الثقافية، الجنسيات ووثائق وأذونات السفر والعلاقات الاجتماعية والصحة، ومقر جامعة الدول العربية الدائم يقع في القاهرة، عاصمة مصر (تونس من 1979 إلى 1990)، وأمينها العام الحاليّ هو أحمد أبو الغيط، والمجموع الكلي لمساحة الدول الأعضاء في المنظمة 13،953،041 كم².
وتشير إحصاءات 2007 إلى وجود 339,510,535 نسمة فيها؛ حيث أن مجموع مساحة الوطن العربي يجعل مساحته الثاني عالمياً بعد روسيا ومجموع سكانها هو الرابع عالمياً بعد الصين، الهند والاتحاد الأوروبي.
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