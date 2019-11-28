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قبل موقعة دوري الأبطال.. ماذا يقول التاريخ عن مواجهات الأهلي ضد النجم الساحلي؟ (تقرير)

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 08:09 م
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الاهلي والنجم الساحلي
الاهلي والنجم الساحلي
علاء خليف
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يحل فريق الأهلي ضيفًا ثقيلًا على فريق النجم الساحلي التونسي غدًا الجمعة، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي ستقام على الملعب الأوليمبي في مدينة "رادس" بتونس.

وتأتي مباراة الأهلي والنجم الساحلي التونسي ضمن منافسات المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي تضم معهما أيضًا (الهلال السوداني – وبلاتينيوم ستارز).

وتنطلق مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي التونسي في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، وستذاع المباراة المقرر إقامتها على الملعب الأولمبي برادس عبر قناة بي إن سبورتس الرياضية القطرية الناقل الرسمي لمباريات بطولات الإتحاد الإفريقي.

التكافؤ يسيطر على مواجهات الأهلي والنجم الساحلي:

تحمل مواجهة الغد بين الأهلي والنجم الساحلي التونسي رقم 14 في تاريخ مواجهات الفريقين، حيث سبق والتقي الفريقين في 13 مباراة بالبطولات المختلفة الإفريقية والعربية، حقق كل فريق الفوز في 3 مباريات، بينما حسم التعادل نتيجة 7 مباريات، بواقع 6 تعادلات سلبية وتعادل إيجابي وحيد.

حصيلة أهداف مواجهات الأهلي والنجم الساحلي:

نجح لاعبو المارد الأحمر في زيارة شباك النجم الساحلي 13 مرة خلال مواجهات الفريقين السابقة بمختلف البطولات، بينما استقبلت شباك الأهلي 9 أهداف.

أكبر انتصار في مواجهات الفريقين:

الأهلي صاحب الانتصار الأكبر في مواجهاته ضد النجم الساحلي، بنتيجة 6 – 2 في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا في 22 أكتوبر لعام 2017، أما أكبر فوز حققه النجم كان بنتيجة 3-1 في إياب نهائي دوري الأبطال أيضًا عام 2007.

النجم الساحلي بوابة بطولات الأهلي:

نادي النجم الساحلي كان بوابة الأهلي لتحقيق بطولتين إفريقيتين خلال السنوات الماضية وهما:

2005: لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد فوز الأهلي 3-0 في مجموع المباراتين.
2007: كأس السوبر الإفريقي بعد فوز الأهلي 5 – 4 بركلات الترجيح.

الأهلي لا يفوز على النجم الساحلي بـ"تونس":

لم يستطيع النادي الأهلي تحقيق أي انتصار خلال مبارياته ضد النجم الساحلي على ملعب الأخير في "تونس"، حيث تقابل الفريقين 6 مرات (5 مباريات بالبطولات الإفريقية – 1 مباراة بالبطولة العربية)، علي الأراضي التونسية، خسر الأحمر مباراتين، وتعادل في 3 مباريات، وجاءت هذه النتائج علي ملعب الفريق التونسي بـ"سوسة".

وقرر النجم الساحلي تغيير ملعب مباراته ضد الأهلي هذا العام، حيث يواجه المارد الأحمر على الملعب الأولمبي بـ"رادس" بدلا من ملعبه في "سوسة" ولعل هذا التغيير يكون فأل حسن للفريق الأهلاوي ويتخلص من عقدته الأزلية أمام النجم.

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