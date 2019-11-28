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عاجل.. جاريدو يطلق تصريحات مفاجئة قبل موقعة الأهلي

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 08:04 م
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خوان كارلوس جاريدو
خوان كارلوس جاريدو
محمد الصو
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تحدث الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النجم الساحلي التونسي، عن مواجهة الأهلي، ضمن منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وأكد جاريدو، أن مواجهة الأهلي ستكون مباراة صعبة للغاية، إلا أنه سيسعى لحصد الثلاث نقاط، موضحًا أن لاعبيه لن تقبل بغير الفوز على ملعبها ووسط جماهيرها.

وقال جاريدو في حواره مع الموقع الرسمي للكاف اليوم الخميس، إن الفريق يستعد لبطولة دوري الأبطال منذ وقت طويل، ولدينا الطموح لتحقيق نتائج مميزة، بل والسعي وراء المنافسة على اللقب.

وأضاف جاريدو: "أؤمن بأننا نملك قدرات عالية ومستقبل كبير، تدربنا بشكل مميز وكافِ ومستعدون لمواجهة الأهلي، ولن نقبل بأي نتيجة أقل من الفوز".

وأكمل كارلوس: "دوري الأبطال هي أهم مسابقة في أفريقيا وكذلك للنجم، أفضل الفرق فقط تلعب هنا، نعمل نحو هدف وحيد، الفوز واللقب، فالنجم فريق يبحث عن الفوز بالألقاب، وهذا اللقب ضمن أولوياتنا، ونرغب في إسعاد جماهيرنا وجعلها فخورة بنا".

وتابع المدرب الإسباني :"كنت محظوظًا في السنوات الماضية حين عملت مع مجموعة من أفضل الأندية في أفريقيا وكذلك أفضل اللاعبين".

وعن مواجهة الأهلي فريقه السابق اختتم جاريدو: "كل مباراة مختلفة وهذه المباراة قصة جديدة مختلفة، نبحث عن الفوز والذهاب بعيداً في هذه البطولة".

وتولى جاريدو قيادة الفني للنجم الساحلي منتصف الشهر الجاري، خلفًا للمقال رفيق المحمدي بسبب سوء النتائج، حيث خاض مباراة وحيدة حتى الآن كانت أمام اتحاد بن قردان وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، لخوض مباراة صعبة عندما يحل ضيفًا على النجم الساحلي التونسي، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويلعب النادي الأهلي ضمن منافسات المجموعة الثانية والتي تضم بجواره كل من" النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينيوم ستارز الزيمبابوي".

وتُقام مباراة النجم الساحلي ضد الأهلي على الملعب الأوليمبي برادس، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تونس، والتاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.
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كون رياضة خوان كارلوس جاريدو الاخبار الرياضية الإمارات اخبار الرياضة

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