مصطفى بكري: شراء طائرات سوخوي من روسيا سبب هجوم الغرب على مصر

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الفترة الأخيرة شهدت الهجوم على مصر، واتهمت بانتهاك حقوق الانسان وحرية الصحافة، بسبب صفقة مصر لشراء طائرات سوخوي من روسيا، معقبًا: "انتوا بتعقبوا مصر على حقها في تنويع السلاح، ولا موقفها من صفقة القرن، ولا مش عجبكوا مساندة مصر للجيش الليبي".



ولفت "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، إلى أن الغرب لن يتسامح مع الرئيس السيسي وهذا بسبب سعيه لاستقلال القرار المصري، معقبًا: "الغرب عمره ما كان مؤيد لحقوق الإنسان، ودعم أبشع الأنظمة الديكتاتورية التي تحقق أهدافه".



ولفت إلى أن الولايات المتحدة التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان هي من تسجن الآلاف بدون محاكمة في سجن أبو غريب وجوانتاناموا، معلقا: "المطلوب إن مصر تسكت وتبتلع لسانها في قضايا المنطقة".

