"شؤون الحرمين" تصدر قراراً بشأن لجنة متابعة المشروعات بالمسجد النبوي





قرر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مساء اليوم الخميس، إعادة تشكيل لجنة متابعة المشروعات بالمسجد النبوي، وفق الآتي:





أولاً : إعادة تشكيل "لجنة متابعة المشروعات بالمسجد النبوي" برئاسة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي فضيلة الدكتور محمد بن أحمد الخضيري، وعضوية كل من:





1- الأستاذ عبدالعزيز بن علي الأيوبي، المشرف العام على مكتب الرئيس العام بالوكالة عضواً.





2- المهندس فهد بن عبدالمحسن حكيم، مدير عمليات المسجد النبوي بمجموعة بن لادن السعودية عضواً.





3- الأستاذ محمد بن عبدالقادر سكر، الوكيل المساعد للشؤون الفنية والخدمية عضواً.





4- المهندس فيصل بن محمد الجهني، الوكيل المساعد للمشاريع والدراسات الهندسية عضواً.





ثانياً : تعقد اللجنة اجتماعا أسبوعيا لمتابعة الخدمات والشؤون الفنية والهندسية.





ثالثاً : ترفع اللجنة تقريراً شهرياً لنا عن الأعمال المنجزة.





الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تتولى الإشراف على الإدارات المتعلقة بالحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة، يوجد مقرها الرئيسي في مكة المكرمة، وبالمسجد الحرام توجد الإدارات الدينية والفنية والخدمية والإدارية، ويوجد بمكة المكرمة إضافة إلى ما ذكر إدارات أخرى تتبع الرئاسة هي معهد الحرم المكي، ومكتبة الحرم المكي الشريف، ومجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة، ومعرض عمارة الحرمين الشريفين.

وبالمدينة المنورة توجد وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي والإدارات الدينية والفنية والخدمية والإدارية المرتبطة بالمسجد النبوي ومكتبة المسجد النبوي الشريف، وفرع معهد الحرم المكي بالمدينة المنورة.



