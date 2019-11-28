Advertisements
Advertisements
Advertisements

"شؤون الحرمين" تصدر قراراً بشأن لجنة متابعة المشروعات بالمسجد النبوي

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 07:39 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements

قرر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مساء اليوم الخميس، إعادة تشكيل لجنة متابعة المشروعات بالمسجد النبوي، وفق الآتي:

أولاً: إعادة تشكيل "لجنة متابعة المشروعات بالمسجد النبوي" برئاسة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي فضيلة الدكتور محمد بن أحمد الخضيري، وعضوية كل من:

1- الأستاذ عبدالعزيز بن علي الأيوبي، المشرف العام على مكتب الرئيس العام بالوكالة عضواً.

2- المهندس فهد بن عبدالمحسن حكيم، مدير عمليات المسجد النبوي بمجموعة بن لادن السعودية عضواً.

3- الأستاذ محمد بن عبدالقادر سكر، الوكيل المساعد للشؤون الفنية والخدمية عضواً.

4- المهندس فيصل بن محمد الجهني، الوكيل المساعد للمشاريع والدراسات الهندسية عضواً.

ثانياً: تعقد اللجنة اجتماعا أسبوعيا لمتابعة الخدمات والشؤون الفنية والهندسية.

ثالثاً: ترفع اللجنة تقريراً شهرياً لنا عن الأعمال المنجزة.

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي
تتولى الإشراف على الإدارات المتعلقة بالحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة، يوجد مقرها الرئيسي في مكة المكرمة، وبالمسجد الحرام توجد الإدارات الدينية والفنية والخدمية والإدارية، ويوجد بمكة المكرمة إضافة إلى ما ذكر إدارات أخرى تتبع الرئاسة هي معهد الحرم المكي، ومكتبة الحرم المكي الشريف، ومجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة، ومعرض عمارة الحرمين الشريفين.

وبالمدينة المنورة توجد وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي والإدارات الدينية والفنية والخدمية والإدارية المرتبطة بالمسجد النبوي ومكتبة المسجد النبوي الشريف، وفرع معهد الحرم المكي بالمدينة المنورة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

شؤون الحرمين المملكة المشروعات المسجد النبوي السعودية الحرمين

أخبار تهمك

نتيجة مباراة برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا Barcelona Today

منذ حوالي 20 ساعة

بث مباشر مباراة ليفربول ونابولي liverpool vs napoli live watch online مشاهدة مباراة ليفربول SALAH stream

منذ حوالي 22 ساعة

النيابة تعلن الوريث الحقيقي لهيثم زكي.. تعرف على حجم هذه الثروة

منذ أقل من ساعة

نتيجة مباراة ليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا.. الملخص والأهداف

منذ حوالي 22 ساعة

ملخص محمد صلاح أمام نابولي uefa champions league

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام النجم الساحلي

منذ ساعتين و 40 دقيقة

مشاهدة مباراة آرسنال وآينتراخت فرانكفورت بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع ARSENAL live

منذ حوالي 22 ساعة

كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول ونابول بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «LIVERPOOL» هدف صلاح رابط ليفربول HD

منذ حوالي 21 ساعة

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول LIVE SALAH

منذ حوالي 23 ساعة

Liverpool Vs Napoli Live مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر uefa champions league

منذ حوالي 22 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool vs napoli live youtube «دوري أبطال أوروبا» SalaH ONLINE

منذ يوم

يلا شوت HD مشاهدة مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند بث مباشر اليوم الأربعاء 27 / 11 / 2019 دوري أبطال أوروبا KOORA

منذ حوالي 22 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش ليفربول beIN SPORT محمد صلاح MATCH

منذ حوالي 22 ساعة

ضربة قوية للأهلي.. تغيير اضطراري يربك حسابات فايلر أمام النجم الساحلي

منذ أقل من ساعتين

فايلر يطالب بضم جوكر المنتخب الأوليمبي

منذ حوالي 13 ساعة

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر KORA UEFA كورة لايف 7SRY ماتش ليفربول رابط LIVER NO

منذ حوالي 22 ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. أخبار السعودية اليوم | "الإحصاء": أكثر من 107 آلاف طائف حول الكعبة فى الساعة

نائب أمير مكة يرعى حفل تخريج الدفعة 49 من معهد الحرم المكي.. غدًا

رئاسة شؤون الحرمين تجنّد 4 آلاف عامل لتنظيف صحن المطاف ليلة 27 رمضان

رئاسة شؤون الحرمين تجند 4 آلاف عامل لتنظيف صحن المطاف

الشيخ السديس يؤكد استعداد رئاسة الحرمين لاستقبال موسم الحج

بالأسماء.. تعيين 46 متعاقداً ومتعاقدة برئاسة الحرمين

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:55 م

نتيجة مباراة برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا Barcelona Today

ملخص محمد صلاح أمام نابولي uefa champions league

09:24 م

نتيجة مباراة ليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا.. الملخص والأهداف

09:50 م

مشاهدة مباراة آرسنال وآينتراخت فرانكفورت بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع ARSENAL live

09:57 م

عاجل.. مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام النجم الساحلي

05:14 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status