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مصطفى بكري:خروج سحر نصر من الوزارة أمر محتمل لهذا السبب

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 07:45 م
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مصطفى بكري
مصطفى بكري
كساب أحمد
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قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعرب عن أسفه لفشل الحكومة في جذب الاستثمار، ولذلك هناك احتمالية لخروج وزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر من الحكومة في التعديل المرتقب.

ولفت "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن الكثير من الأسماء التي يتردد خروجها من الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي ليست صحيحة، وفكرة إنشاء وزارة الإعلام أمر وارد، والدستور لا يمنع ذلك.

وأشار إلى أن الفترة الحالية يتردد أن تشهد تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، معقبًا: "قرار التعديل الوزاري في عقل رئيس الجمهورية وهو وحده صاحب القرار".
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