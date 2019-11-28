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أستاذ بجامعة القناة عن حركة المحافظين: "توليفة جميلة.. أسعدت مصر" (فيديو)

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 07:41 م
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الدكتور محمد باغة
الدكتور محمد باغة
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد باغة، أستاذ الإدارة والتمويل والاستثمار بجامعة قناة السويس، إن تعيين 23 نائبًا في حركة المحافظين الجديدة من فئة الشباب، يعد سابقة تاريخية في الحياة السياسية المصرية.

وأشار "باغة"، خلال حواره ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء الخميس، إلى أن الدفع بهذا الكم من الشباب ليس غريبًا على الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أن الرئيس السيسي منذ 2016 وهو يركز على الاهتمام بالشباب والعمل على تمكينهم سياسيا.

وأضاف أن 60% من حركة المحافظين الجديدة من الشباب، وهو ما يؤكد على حرص القيادة السياسية على أن تكون مصر دولة شابة وفتية، وسريعة الحركة، مشيدًا بالدفع بنحو 7 سيدات في حركة المحافظين، معقبا: "توليفة جميلة، ومصر كانت سعيدة بالأمس".
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