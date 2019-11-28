تعرف على موعد فتح باب التقديم لحج الجمعيات (فيديو)

كشف أيمن عبدالموجود، رئيس الإدارة المركزية للجمعيات بوزارة التضامن الاجتماعي، عن استعداداتهم لموسم الحج هذا العام، قائلًا إنهم يتطلعون للأفضل كل عام في إطار استعدادات موسم الحج، لأعضاء الجمعيات الأهلية؛ سواء على مستوى تنوع المستويات، أو اختيار الأماكن الأفضل، أو على مستوى تحسين الخدمات عن العام السابق.



وأضاف "عبد الموجود"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الخميس، أنهم بدأوا التعاقد على حجز الفنادق المتعلقة بموسم الحج، وأنهم بدأوا الاختيار الأفضل في ظل المعروض، لافتًا إلى أن البدء المبكر يمكنهم من وجود مساحة أفضل للاختيار.



وأشار إلى أنه سيتم فتح باب التقديم للإشراف، لاختيار المشرفين، في النصف الثاني في شهر ديسمبر المقبل؛ لتأهيلهم وتدريبهم، مضيفًا أنه سيتم فتح باب التقديم لحج الجمعيات بين شهري فبراير ومارس، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، عن طريق بوابة الحج الموحدة المصرية.

