Advertisements
Advertisements
Advertisements

تعرف على موعد فتح باب التقديم لحج الجمعيات (فيديو)

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 07:40 م
Advertisements
الكعبة
الكعبة
أمنية فوزي
Advertisements
كشف أيمن عبدالموجود، رئيس الإدارة المركزية للجمعيات بوزارة التضامن الاجتماعي، عن استعداداتهم لموسم الحج هذا العام، قائلًا إنهم يتطلعون للأفضل كل عام في إطار استعدادات موسم الحج، لأعضاء الجمعيات الأهلية؛ سواء على مستوى تنوع المستويات، أو اختيار الأماكن الأفضل، أو على مستوى تحسين الخدمات عن العام السابق.

وأضاف "عبد الموجود"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الخميس، أنهم بدأوا التعاقد على حجز الفنادق المتعلقة بموسم الحج، وأنهم بدأوا الاختيار الأفضل في ظل المعروض، لافتًا إلى أن البدء المبكر يمكنهم من وجود مساحة أفضل للاختيار.

وأشار إلى أنه سيتم فتح باب التقديم للإشراف، لاختيار المشرفين، في النصف الثاني في شهر ديسمبر المقبل؛ لتأهيلهم وتدريبهم، مضيفًا أنه سيتم فتح باب التقديم لحج الجمعيات بين شهري فبراير ومارس، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، عن طريق بوابة الحج الموحدة المصرية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

حج الجمعيات توك شو التضامن الإجتماعى

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش ليفربول beIN SPORT محمد صلاح MATCH

منذ حوالي 22 ساعة

نتيجة مباراة ليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا.. الملخص والأهداف

منذ حوالي 22 ساعة

فايلر يطالب بضم جوكر المنتخب الأوليمبي

منذ حوالي 13 ساعة

نتيجة مباراة برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا Barcelona Today

منذ حوالي 20 ساعة

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول LIVE SALAH

منذ حوالي 23 ساعة

النيابة تعلن الوريث الحقيقي لهيثم زكي.. تعرف على حجم هذه الثروة

منذ أقل من ساعة

بث مباشر مباراة ليفربول ونابولي liverpool vs napoli live watch online مشاهدة مباراة ليفربول SALAH stream

منذ حوالي 22 ساعة

Liverpool Vs Napoli Live مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر uefa champions league

منذ حوالي 22 ساعة

يلا شوت HD مشاهدة مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند بث مباشر اليوم الأربعاء 27 / 11 / 2019 دوري أبطال أوروبا KOORA

منذ حوالي 22 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool vs napoli live youtube «دوري أبطال أوروبا» SalaH ONLINE

منذ يوم

ضربة قوية للأهلي.. تغيير اضطراري يربك حسابات فايلر أمام النجم الساحلي

منذ أقل من ساعتين

كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول ونابول بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «LIVERPOOL» هدف صلاح رابط ليفربول HD

منذ حوالي 21 ساعة

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر KORA UEFA كورة لايف 7SRY ماتش ليفربول رابط LIVER NO

منذ حوالي 22 ساعة

مشاهدة مباراة آرسنال وآينتراخت فرانكفورت بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع ARSENAL live

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام النجم الساحلي

منذ ساعتين و 40 دقيقة

ملخص محمد صلاح أمام نابولي uefa champions league

منذ حوالي 22 ساعة

موضوعات متعلقة

قصة شاب ثلاثيني مُشرد أنقذه التدخل السريع وغير حياته

تعرف على أرقام فريق التدخل السريع التابع لوزارة التضامن

"التضامن": اختيار 270 مشرفا على الحج هذا العام

"التضامن" تكشف تفاصيل التقديم لحج الجمعيات الأهلية

"التضامن": 4500 جمعية رغبوا في الحصول على فرص حج لأعضائهم

عاجل.. قرار هام من التضامن بشأن فترة تلقي طلبات حج الجمعيات

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:55 م

نتيجة مباراة برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا Barcelona Today

ملخص محمد صلاح أمام نابولي uefa champions league

09:24 م

نتيجة مباراة ليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا.. الملخص والأهداف

09:50 م

مشاهدة مباراة آرسنال وآينتراخت فرانكفورت بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع ARSENAL live

09:57 م

عاجل.. مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام النجم الساحلي

05:14 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status