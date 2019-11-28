مصطفى بكري يكشف موعد إعلان التعديل الوزاري

قال الإعلامي مصطفى بكري، إنه لم يتم الانتهاء حتى الآن من التعديل الوزاري الجديد، مشيرًا إلى أن هناك بعض الترشيحات في التعديل تم الاعتراض عليها، وبعض المرشحين قاموا بالاعتذار، ولذلك تم تأجيل الإعلان عن التعديل المرتقب.



ولفت "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن التعديل الوزاري سيتم الإعلان عنه، بعد جلسة البرلمان التي ستعقد يوم الأحد المقبل، معقبًا: "التعديل ممكن يوم الاثنين أو الثلاثاء".



وأشار إلى أنه لا يوجد أحد يمتلك الحقيقية الكاملة في التعديل الوزاري، وهناك كلام يتردد عن استحدث وجود 3 نواب لرئيس الوزراء منها: "نائب رئيس وزراء للشؤون الاقتصادية، والحديث عن وزيرة التعاون الدولي الدكتورة هالة السعيد هي من ستتولى هذا المنصب، ونائب آخر لشؤون الخدمات، ويتردد أن وزير الكهرباء المهندس محمد شاكر هو من سيتولى هذا المنصب، ونائب آخر للأمن القومي".

