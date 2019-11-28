دير مار جرجس بالدقهلية يحتفل بالذكرى الـ 51 لرسامة القمص مكاري غبريال



ووالده هو القمص غبريال بولس راعى كنيسة العذراء بحارة الروم، أما جده هو القمص بولس غبريال راعى كنيسة العذراء بحارة الروم.



وقد خاض القمص مكارى قصة كفاح ملموس والحب كان محسوس مع مثلث الرحمات الأنبا فيلبس مطران الدقهلية ورئيس دير مارجرجس بميت دمسيس وبلاد الشرقية الرحل، والانبا بيشوي، مطران دمياط وكفر الشيخ الراحل.



ويقول عنه القمص سيرافيم وديع، راعي كنيسة العذراء مريم والملاك ميخائيل ووكيل مطرانية المنصورة للاقباط الأرثوذكس، أن ‏هذا‏ ‏الأب‏ ‏الكاهن‏ ‏الذي‏ ‏استحق‏ ‏هذه‏ ‏المكانة‏ ‏هو‏ ‏جيل‏ ‏شامخ‏ ‏وإيمان‏ ‏راسخ‏، ‏جبل‏ ‏شامخ‏ ‏في‏ ‏عطائه‏ ‏بلا‏ ‏كلل‏،‏وإيمان‏ ‏راسخ‏ ‏في‏ ‏وصية‏ ‏ربنا‏ ‏صدقوني‏ ‏لم‏ ‏أر‏ ‏إنسانا‏ ‏ينفذ‏ ‏وصية‏ ‏الله‏ ‏فرحا‏ ‏مع‏ ‏الفرحين‏ ‏وبكاء‏ ‏مع‏ ‏الباكين‏ ‏كما‏ ‏رأيتها‏ ‏في‏ ‏أبينا‏ ‏مكاري‏ ‏عرفته‏ ‏من‏ ‏أربعين‏ ‏سنة‏ ‏مجاملا‏ ‏لكل‏ ‏الناس‏.‏

احتفل دير مار جرجس بميت دمسيس للأقباط الآرثوذكس في ميت غمر بمحافظة الدقهلية، مساء اليوم الخميس، بالعيد الـ 51 لرسامة القمص مكاري غبريال، راعى ووكيل دير مارجرجس بميت دمسيس.يذكر أن القمص مكاري القمص غبريال بولس، من مواليد 2 فبرايل عام 1948، بميلاد كامل القمص غبريال، وتخرج من الكلية الاكليركية بالانبا رويس بالعباسية، ثم سيم كاهنًا علي دير مار جرجس بميت دمسيس للاقباط الارثوذكس، في 28 نوفمبر عام 1968، بيد الانبا فيلبس، مطران الدقهلية الراحل، ثم رقي لدرجة القمصية في 21 ديسمبر 1970.