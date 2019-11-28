Advertisements
Advertisements
Advertisements

أسعار الأسمنت اليوم الخميس 28-11-2019.. وتراجع كبير في سعر طن الأسمنت

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 06:49 م
Advertisements
أسعار الأسمنت اليوم
أسعار الأسمنت اليوم
الفجر الاقتصادي
Advertisements
أسعار الأسمنت اليوم.. وتراجع كبير في سعر طن الأسمنت

تراجعت أسعار الأسمنت اليوم الخميس بشكل كبير، لتصل قيمة الانخفاض في سعر طن الأسمنت إلي نحو 15 جنيهًا، وبلغ إجمالي التراجع في أسعار الأسمنت خلال شهر نوفمبر إلي نحو 50 جنيهًا  مع استمرار حالة الركود في سوق مواد البناء خاصة مع ارتفاع أسعار الحديد، ليصعد سعر طن الحديد بنحو 400 جنيه خلال شهر نوفمبر وأصبح يباع بأكثر من سعر،  وتتابع بوابة الفجر أسعار مواد البناء في مصر لحظة بلحظة وبصفة خاصة أسعار الحديد وأسعار الأسمنت:


أسعار الأسمنت المسلح
مسلح العربية للأسمنت تراجع 15 جنيهًا ليسجل 813 جنيهًا للطن
النصر من العربية للأسمنت تراجع 5 جنيهات ليسجل 803 جنيهًا للطن
أسعار أسمنت المنيا أسيك  تراجع 5 جنيهات ليسجل 823 جنيهًا للطن
أسعار أسمنت حورس تراجع 5 جنيهات ليسجل  803 جنيهًا
أسعار أسمنت الصخرة تراجع جنيهان ليسجل 793 جنيهًا للطن
أسعار أسمنت لافارج المخصوص تراجع جنيهان ليسجل 808 جنيهًا للطن
سعر أسمنت أسوان تراجع 5 جنيهات ليسجل سعر 793 جنيهًا
سعر أسمنت العسكري تراجع جنيهان ليسجل 788 جنيهًا
سعر أسمنت سيناء تراجع جنيهان ليسجل سعر 788 جنيهًا
سعر أسمنت حلوان تراجع 8 جنيهات ليسجل سعر 810 جنيهًا للطن
سعر أسمنت مصر بني سويف تراجع 8 جنيهات ليسجل سعر 805 جنيهًا للطن
سعر أسمنت السويدي تراجع 13 جنيهًا ليسجل سعر 815 جنيهًا للطن
سعر أسمنت المسلة تراجع 5 جنيهات ليسجل سعر 790 جنيهًا للطن
سعر أسمنت العسكري بني سويف تراجع 5 جنيهات ليسجل سعر  793 جنيهًا للطن


أسعار الأسمنت الأبيض
سعر سيناء ابيض عادة 2450 جنيهًا للطن
سعر سوبر سيناء 2420 جنيهًا للطن
سعر سوبر رويال 2375 جنيهًا للطن
سعر رويال عادة 2400 جنيهًا للطن
سعر الواحة الأبيض 2400 جنيهًا للطن


أسعار الأسمنت مخلوط

سعر أسمنت النخيل تراجع 5 جنيهات ليسجل 728 جنيهًا

سعر أسمنت العمران 888 تراجع 7 جنيهات ليسجل 723 جنيه

سعر أسمنت الواحة تراجع 8 جنيهات ليسجل 740 جنيها


أسعار الأسمنت المقاوم
سعر أسمنت أسيك سي وتر استقر عند 850 جنيه
سعر أسمنت لافارج قاهر البحار تراجع 3 جنيهات ليسجل 870 جنيه
السويس سي ووتر استقر عند سعر 840 جنيهًا
سعر السويدي المقاوم تراجع 10 جنيهات ليسجل 860 جنيهًا للطن

Advertisements

الكلمات المفتاحية

طن الحديد طن الاسمنت سعر طن الحديد سعر طن الاسمنت سعر الحديد في مصر سعر الحديد سعر الاسمنت في مصر سعر الاسمنت الحديد والاسمنت اسعار مواد البناء في مصر اسعار الحديد اليوم اسعار الحديد اسعار الاسمنت اليوم اسعار الاسمنت

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة آرسنال وآينتراخت فرانكفورت بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع ARSENAL live

منذ حوالي 21 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool vs napoli live youtube «دوري أبطال أوروبا» SalaH ONLINE

منذ يوم

ملخص محمد صلاح أمام نابولي uefa champions league

منذ حوالي 22 ساعة

بث مباشر مباراة ليفربول ونابولي liverpool vs napoli live watch online مشاهدة مباراة ليفربول SALAH stream

منذ حوالي 21 ساعة

نتيجة مباراة برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا Barcelona Today

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام النجم الساحلي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

نتيجة مباراة ليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا.. الملخص والأهداف

منذ حوالي 21 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش ليفربول beIN SPORT محمد صلاح MATCH

منذ حوالي 22 ساعة

ضربة قوية للأهلي.. تغيير اضطراري يربك حسابات فايلر أمام النجم الساحلي

منذ ساعة و 10 دقيقة

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر KORA UEFA كورة لايف 7SRY ماتش ليفربول رابط LIVER NO

منذ حوالي 21 ساعة

Liverpool Vs Napoli Live مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر uefa champions league

منذ حوالي 22 ساعة

كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول ونابول بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «LIVERPOOL» هدف صلاح رابط ليفربول HD

منذ حوالي 20 ساعة

فايلر يطالب بضم جوكر المنتخب الأوليمبي

منذ حوالي 13 ساعة

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول LIVE SALAH

منذ حوالي 22 ساعة

يلا شوت HD مشاهدة مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند بث مباشر اليوم الأربعاء 27 / 11 / 2019 دوري أبطال أوروبا KOORA

منذ حوالي 21 ساعة

الصفقة التي لن يتخلى عنها بيريز.. إدارة ريال مدريد تفاجئ الجمهور

منذ ساعتين و 10 دقيقة

موضوعات متعلقة

أسعار مواد البناء (الحديد والأسمنت) اليوم الثلاثاء 29-10-2019

أسعار مواد البناء (الحديد والأسمنت) اليوم الجمعة 1-11-2019

أسعار الأسمنت تشهد أول ارتفاع في شهر نوفمبر الجاري خلال تعاملات اليوم

اسعار مواد البناء اليوم الاحد في مصر 10-11-2019 في المصانع.. تحديث جديد لسعر حديد عز

تراجع جديد في أسعار الأسمنت اليوم الأحد 27-11-2019.. ومتوسط سعر طن الأسمنت 820 جنيهًا

أسعار الأسمنت اليوم الإثنين.. وحالة التراجع تسيطر على سعر الأسمنت اليوم

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:55 م

نتيجة مباراة برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا Barcelona Today

ملخص محمد صلاح أمام نابولي uefa champions league

09:24 م

نتيجة مباراة ليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا.. الملخص والأهداف

09:50 م

مشاهدة مباراة آرسنال وآينتراخت فرانكفورت بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع ARSENAL live

09:57 م

عاجل.. مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام النجم الساحلي

05:14 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status