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أسعار الأسمنت اليوم الخميس 28-11-2019.. وتراجع كبير في سعر طن الأسمنت
الخميس 28/نوفمبر/2019 - 06:49 م
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الفجر الاقتصادي
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أسعار الأسمنت اليوم.. وتراجع كبير في سعر طن الأسمنت
تراجعت أسعار الأسمنت اليوم الخميس بشكل كبير، لتصل قيمة الانخفاض في سعر طن الأسمنت إلي نحو 15 جنيهًا، وبلغ إجمالي التراجع في أسعار الأسمنت خلال شهر نوفمبر إلي نحو 50 جنيهًا مع استمرار حالة الركود في سوق مواد البناء خاصة مع ارتفاع أسعار الحديد، ليصعد سعر طن الحديد بنحو 400 جنيه خلال شهر نوفمبر وأصبح يباع بأكثر من سعر، وتتابع بوابة الفجر أسعار مواد البناء في مصر لحظة بلحظة وبصفة خاصة أسعار الحديد وأسعار الأسمنت:
أسعار الأسمنت المسلح
مسلح العربية للأسمنت تراجع 15 جنيهًا ليسجل 813 جنيهًا للطن
النصر من العربية للأسمنت تراجع 5 جنيهات ليسجل 803 جنيهًا للطن
أسعار أسمنت المنيا أسيك تراجع 5 جنيهات ليسجل 823 جنيهًا للطن
أسعار أسمنت حورس تراجع 5 جنيهات ليسجل 803 جنيهًا
أسعار أسمنت الصخرة تراجع جنيهان ليسجل 793 جنيهًا للطن
أسعار أسمنت لافارج المخصوص تراجع جنيهان ليسجل 808 جنيهًا للطن
سعر أسمنت أسوان تراجع 5 جنيهات ليسجل سعر 793 جنيهًا
سعر أسمنت العسكري تراجع جنيهان ليسجل 788 جنيهًا
سعر أسمنت سيناء تراجع جنيهان ليسجل سعر 788 جنيهًا
سعر أسمنت حلوان تراجع 8 جنيهات ليسجل سعر 810 جنيهًا للطن
سعر أسمنت مصر بني سويف تراجع 8 جنيهات ليسجل سعر 805 جنيهًا للطن
سعر أسمنت السويدي تراجع 13 جنيهًا ليسجل سعر 815 جنيهًا للطن
سعر أسمنت المسلة تراجع 5 جنيهات ليسجل سعر 790 جنيهًا للطن
سعر أسمنت العسكري بني سويف تراجع 5 جنيهات ليسجل سعر 793 جنيهًا للطن
أسعار الأسمنت الأبيض
سعر سيناء ابيض عادة 2450 جنيهًا للطن
سعر سوبر سيناء 2420 جنيهًا للطن
سعر سوبر رويال 2375 جنيهًا للطن
سعر رويال عادة 2400 جنيهًا للطن
سعر الواحة الأبيض 2400 جنيهًا للطن
أسعار الأسمنت مخلوط
سعر أسمنت النخيل تراجع 5 جنيهات ليسجل 728 جنيهًا
سعر أسمنت العمران 888 تراجع 7 جنيهات ليسجل 723 جنيه
سعر أسمنت الواحة تراجع 8 جنيهات ليسجل 740 جنيها
أسعار الأسمنت المقاوم
سعر أسمنت أسيك سي وتر استقر عند 850 جنيه
سعر أسمنت لافارج قاهر البحار تراجع 3 جنيهات ليسجل 870 جنيه
السويس سي ووتر استقر عند سعر 840 جنيهًا
سعر السويدي المقاوم تراجع 10 جنيهات ليسجل 860 جنيهًا للطن
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