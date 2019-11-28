أسعار الأسمنت اليوم الخميس 28-11-2019.. وتراجع كبير في سعر طن الأسمنت

أسعار الأسمنت اليوم.. وتراجع كبير في سعر طن الأسمنت





تراجعت أسعار الأسمنت اليوم الخميس بشكل كبير، لتصل قيمة الانخفاض في سعر طن الأسمنت إلي نحو 15 جنيهًا ، وبلغ إجمالي التراجع في أسعار الأسمنت خلال شهر نوفمبر إلي نحو 50 جنيهًا مع استمرار حالة الركود في سوق مواد البناء خاصة مع ارتفاع أسعار الحديد، ليصعد سعر طن الحديد بنحو 400 جنيه خلال شهر نوفمبر وأصبح يباع بأكثر من سعر، وتتابع بوابة الفجر أسعار مواد البناء في مصر لحظة بلحظة وبصفة خاصة أسعار الحديد وأسعار الأسمنت:









أسعار الأسمنت المسلح

مسلح العربية للأسمنت تراجع 15 جنيهًا ليسجل 813 جنيهًا للطن

النصر من العربية للأسمنت تراجع 5 جنيهات ليسجل 803 جنيهًا للطن

أسعار أسمنت المنيا أسيك تراجع 5 جنيهات ليسجل 823 جنيهًا للطن

أسعار أسمنت حورس تراجع 5 جنيهات ليسجل 803 جنيهًا

أسعار أسمنت الصخرة تراجع جنيهان ليسجل 793 جنيهًا للطن

أسعار أسمنت لافارج المخصوص تراجع جنيهان ليسجل 808 جنيهًا للطن

سعر أسمنت أسوان تراجع 5 جنيهات ليسجل سعر 793 جنيهًا

سعر أسمنت العسكري تراجع جنيهان ليسجل 788 جنيهًا

سعر أسمنت سيناء تراجع جنيهان ليسجل سعر 788 جنيهًا

سعر أسمنت حلوان تراجع 8 جنيهات ليسجل سعر 810 جنيهًا للطن

سعر أسمنت مصر بني سويف تراجع 8 جنيهات ليسجل سعر 805 جنيهًا للطن

سعر أسمنت السويدي تراجع 13 جنيهًا ليسجل سعر 815 جنيهًا للطن

سعر أسمنت المسلة تراجع 5 جنيهات ليسجل سعر 790 جنيهًا للطن

سعر أسمنت العسكري بني سويف تراجع 5 جنيهات ليسجل سعر 793 جنيهًا للطن









أسعار الأسمنت الأبيض

سعر سيناء ابيض عادة 2450 جنيهًا للطن

سعر سوبر سيناء 2420 جنيهًا للطن

سعر سوبر رويال 2375 جنيهًا للطن

سعر رويال عادة 2400 جنيهًا للطن

سعر الواحة الأبيض 2400 جنيهًا للطن









أسعار الأسمنت مخلوط





سعر أسمنت النخيل تراجع 5 جنيهات ليسجل 728 جنيهًا





سعر أسمنت العمران 888 تراجع 7 جنيهات ليسجل 723 جنيه





سعر أسمنت الواحة تراجع 8 جنيهات ليسجل 740 جنيها









أسعار الأسمنت المقاوم

سعر أسمنت أسيك سي وتر استقر عند 850 جنيه

سعر أسمنت لافارج قاهر البحار تراجع 3 جنيهات ليسجل 870 جنيه

السويس سي ووتر استقر عند سعر 840 جنيهًا

سعر السويدي المقاوم تراجع 10 جنيهات ليسجل 860 جنيهًا للطن



