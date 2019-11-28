دينا فؤاد عضو لجنة تحيكم مهرجان Egypts beauty pageants

أعلنت اللجنة العليا لمهرجان Egypts beauty pageants، برئاسة المهندسة ريهام طارق، عن اختيار الفنانة دينا فؤاد، كعضو لجنة تحيكم بالمهرجان، و تضم اللجنة كابتن منتخب مصر ونادي الزمالك الكابتن حازم إمام، و الفنان محمد سليمان، والطفلة "جنا" كاأصغر عضو لجنة تحكيم بالمهرجان .









وقالت "ريهام طارق" سوف يتم تكريم عدد من نجوم الفن الذي قدموا أعمال فنيه ذو قيمة هادفة للطفل في جميع المجالات.









وأوضحت أن درع الدورة مهداه للفنانة الراحلة الطفلة المعجزة فيروز .







