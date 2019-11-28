Advertisements
Advertisements
Advertisements

تركيا تعلن رفض خطة دفاع "الناتو" لدول البلطيق

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 06:43 م
Advertisements
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
أعلنت تركيا، اليوم الخميس، رفض خطة دفاع حلف شمال الأطلسي (الناتو) لدول البلطيق.

جاء ذلك ردا على رفض الحلف اعتبار المليشيات الكردية (وحدات حماية الشعب)، التي تحاربها أنقرة في شمال شرق سوريا، تهديداً للبلد الأوروآسيوي، وفقاً لما ذكرته صحيفة (حرييت) التركية الخميس.



وتتمثل هذه الخطة على وجه التحديد في خطة دفاع خاصة بحلف الناتو لدول البلطيق وبولندا لمنع أي هجوم روسي محتمل.



ونقلت الصحيفة عن مصدر تركي قوله: "إذا لم تمض الخطة المتعلقة بتركيا، فلن نسمح بأي شيء آخر".



ويتلخص النزاع في توتر كامل بين الناتو وتركيا، بسبب رفض بعض أعضاء الحلف للهجوم التركي على شمال شرق سوريا وكذلك شرائها منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400".



كانت تركيا قد شنت هجوماً على شمال شرق سوريا في 9 أكتوبر الماضي، بعد ثلاثة أيام من قيام الولايات المتحدة بسحب القوات الأمريكية من المنطقة الحدودية مع تركيا، لتتخلى بذلك عن وحدات حماية الشعب، حلفائها في القتال ضد تنظيم داعش في المنطقة.



وتعتبر وحدات حماية الشعب الكردية مجموعة إرهابية من وجهة نظر أنقرة بسبب صلاتهم المزعومة بحزب العمال الكردستاني.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

رفض دول البلطيق خطة حلف الناتو تركيا

أخبار تهمك

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول LIVE SALAH

منذ حوالي 22 ساعة

نتيجة مباراة برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا Barcelona Today

منذ حوالي 19 ساعة

نتيجة مباراة ليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا.. الملخص والأهداف

منذ حوالي 21 ساعة

كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول ونابول بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «LIVERPOOL» هدف صلاح رابط ليفربول HD

منذ حوالي 20 ساعة

ملخص محمد صلاح أمام نابولي uefa champions league

منذ حوالي 22 ساعة

Liverpool Vs Napoli Live مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر uefa champions league

منذ حوالي 22 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش ليفربول beIN SPORT محمد صلاح MATCH

منذ حوالي 22 ساعة

ضربة قوية للأهلي.. تغيير اضطراري يربك حسابات فايلر أمام النجم الساحلي

منذ ساعة و 10 دقيقة

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر KORA UEFA كورة لايف 7SRY ماتش ليفربول رابط LIVER NO

منذ حوالي 21 ساعة

فايلر يطالب بضم جوكر المنتخب الأوليمبي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام النجم الساحلي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

الصفقة التي لن يتخلى عنها بيريز.. إدارة ريال مدريد تفاجئ الجمهور

منذ ساعتين و 10 دقيقة

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool vs napoli live youtube «دوري أبطال أوروبا» SalaH ONLINE

منذ يوم

مشاهدة مباراة آرسنال وآينتراخت فرانكفورت بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع ARSENAL live

منذ حوالي 21 ساعة

يلا شوت HD مشاهدة مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند بث مباشر اليوم الأربعاء 27 / 11 / 2019 دوري أبطال أوروبا KOORA

منذ حوالي 21 ساعة

بث مباشر مباراة ليفربول ونابولي liverpool vs napoli live watch online مشاهدة مباراة ليفربول SALAH stream

منذ حوالي 21 ساعة

موضوعات متعلقة

البيت الأبيض: القوات الأمريكية لن تدعم العملية التركية في سوريا

الرئيس التركي: أتوقع أن تفي واشنطن بوعودها

كرامب تقترح إنشاء منطقة أمنية على المنطقة الحدودية السورية التركية خاضعة للناتو

روسيا: خطة السلام بين تركيا وسوريا تسير على الطريق الصحيح

تركيا: عدم اكتمال انسحاب وحدات حماية الشعب مع بدء دوريات روسية مشتركة

شرط أردوغان للالتزام بالاتفاقيات مع أمريكا وروسيا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:55 م

نتيجة مباراة برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا Barcelona Today

ملخص محمد صلاح أمام نابولي uefa champions league

09:24 م

نتيجة مباراة ليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا.. الملخص والأهداف

09:50 م

مشاهدة مباراة آرسنال وآينتراخت فرانكفورت بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع ARSENAL live

09:57 م

عاجل.. مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام النجم الساحلي

05:14 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status