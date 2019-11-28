تركيا تعلن رفض خطة دفاع "الناتو" لدول البلطيق

أعلنت تركيا، اليوم الخميس، رفض خطة دفاع حلف شمال الأطلسي (الناتو) لدول البلطيق.

جاء ذلك ردا على رفض الحلف اعتبار المليشيات الكردية (وحدات حماية الشعب)، التي تحاربها أنقرة في شمال شرق سوريا، تهديداً للبلد الأوروآسيوي، وفقاً لما ذكرته صحيفة (حرييت) التركية الخميس.







وتتمثل هذه الخطة على وجه التحديد في خطة دفاع خاصة بحلف الناتو لدول البلطيق وبولندا لمنع أي هجوم روسي محتمل.







ونقلت الصحيفة عن مصدر تركي قوله: "إذا لم تمض الخطة المتعلقة بتركيا، فلن نسمح بأي شيء آخر".







ويتلخص النزاع في توتر كامل بين الناتو وتركيا، بسبب رفض بعض أعضاء الحلف للهجوم التركي على شمال شرق سوريا وكذلك شرائها منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400".







كانت تركيا قد شنت هجوماً على شمال شرق سوريا في 9 أكتوبر الماضي، بعد ثلاثة أيام من قيام الولايات المتحدة بسحب القوات الأمريكية من المنطقة الحدودية مع تركيا، لتتخلى بذلك عن وحدات حماية الشعب، حلفائها في القتال ضد تنظيم داعش في المنطقة.