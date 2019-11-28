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خلال لقائه بمحامي أوسيم.. "عاشور": تعظيم سلام للمشاركين بالجمعية العمومية (صور)

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 06:51 م
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صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
منى صموئيل
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عقد سامح عاشور نقيب المحامين، اليوم الخميس، لقاءً مفتوحا مع محامي مركز أوسيم بالجيزة، استمع خلاله إلى أسئلتهم وأجاب عليها، وذلك استجابه للدعوة التي وجهها عدد من كبار المحامين بالمركز له.

وشكر "عاشور"، المحامين المشاركين في الجمعية العمومية للنقابة يوم الإثنين الماضي، مضيفا: "تعظيم سلام للحضور الكاسح الذي تخطى 18 ألف محاميا، وخاصة من جاؤوا من أقصى مصر للتعبير عن أرائهم".

وجدد "عاشور"، تأكيده بأنك هناك حملة شرسة تعرضت لها الجمعية العمومية منذ الإعلان عنها، في محاولة لإيقاف انعقادها، وتلك الحملة فشلت فشلا ذريعا، متابعا: "نشرنا الميزانيات على صفحات التواصل الإجتماعي، وليس لدينا ما نخاف منه، بل نفخر بكل ما قدم للمحامين، ومن لديه دليل على جريمة مالية فليتقدم بها للنيابة العامة".

ونوه "عاشور"، إلى أن المركز المالي للنقابة في عام 2011 كان صفرا، وعليها مديونيات، ليتحول في عدة سنوات فقط لفائض مالي تجاوز 600 مليون جنية، على الرغم من قيام النقابة بشراء وبناء عدة مقرات على مستوى الجمهورية، إضافة لتطوير عدد من أندية المحامين، وبناء مبنى النقابة العامة برمسيس، وكذلك ما يقدم للمحامين من خدمات وخاصة العلاج والمعاش.

وذكر "عاشور"، أن النقابة تقدم لأعضائها المعاش الأعلى في مصر والذي يبلغ حده الأقصى 3 ألاف جنيه، إضافة لزيادة سنوية 5 %، ومعاش الدفعة الواحدة الذي يحصل عليه أسر المحامين المتوفيين أو من يعجز كليا عن العمل، كما أن مشروع العلاج بالنقابة هو الأفضل بين النقابات المهنية.

وشدد "عاشور"، أن ما تم من إنجازات يعود لترشيد الإنفاق، وتعظيم الموارد، وخاصة استرداد رسوم التصديق على العقود، وتحصيل أتعاب المحاماة عند قيد الدعوى وفقا لتعديلات قانون المحاماة الجديدة، وميكنة دمغة المحاماة، وتنقية الجداول من غير المشتغلين، والتى ساعد فيها المحامين الذين تحملوا متاعب إثبات الاشتغال حتى تكون النقابة لأبنائها حاملي رسالة المحاماة.

وكشف "عاشور"، أن مجلس النقابة يبحث منذ فترة طويلة إنشاء شركة لاستثمار أموال النقابة بالشكل الأمثل من خلال متخصصين، بما يضمن أقصى درجات الأمان، وأكبر عائد لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية.

حضر اللقاء، يحيى التوني أمين الصندوق، ومجدي سخى، وأحمد بسيوني وكيلي المجلس، وأبو بكر ضوه الأمين العام المساعد، وأدهم العشماوي، وماجد حنا، وعبد الجواد أحمد، ومصطفى البنان، عوحسين الجمال، وسيف حماد، وعبد المجيد هارون، وكمال مهنى، وصالحين المهدي، وعيسى أبو عيسى، ومحمد الكسار، وصلاح صالح، وإسماعيل طه، وممدوح عبد العال، ومحمد عريضة، ومحمد كركاب، وعدد من أعضاء مجلسي شمال وجنوب الجيزة، والمجالس الفرعية.

خلال لقائه بمحامي أوسيم.. "عاشور": تعظيم سلام للمشاركين بالجمعية العمومية (صور)
خلال لقائه بمحامي أوسيم.. "عاشور": تعظيم سلام للمشاركين بالجمعية العمومية (صور)
خلال لقائه بمحامي أوسيم.. "عاشور": تعظيم سلام للمشاركين بالجمعية العمومية (صور)
خلال لقائه بمحامي أوسيم.. "عاشور": تعظيم سلام للمشاركين بالجمعية العمومية (صور)
خلال لقائه بمحامي أوسيم.. "عاشور": تعظيم سلام للمشاركين بالجمعية العمومية (صور)
خلال لقائه بمحامي أوسيم.. "عاشور": تعظيم سلام للمشاركين بالجمعية العمومية (صور)
خلال لقائه بمحامي أوسيم.. "عاشور": تعظيم سلام للمشاركين بالجمعية العمومية (صور)
خلال لقائه بمحامي أوسيم.. "عاشور": تعظيم سلام للمشاركين بالجمعية العمومية (صور)
خلال لقائه بمحامي أوسيم.. "عاشور": تعظيم سلام للمشاركين بالجمعية العمومية (صور)
خلال لقائه بمحامي أوسيم.. "عاشور": تعظيم سلام للمشاركين بالجمعية العمومية (صور)
خلال لقائه بمحامي أوسيم.. "عاشور": تعظيم سلام للمشاركين بالجمعية العمومية (صور)
خلال لقائه بمحامي أوسيم.. "عاشور": تعظيم سلام للمشاركين بالجمعية العمومية (صور)
خلال لقائه بمحامي أوسيم.. "عاشور": تعظيم سلام للمشاركين بالجمعية العمومية (صور)
خلال لقائه بمحامي أوسيم.. "عاشور": تعظيم سلام للمشاركين بالجمعية العمومية (صور)
خلال لقائه بمحامي أوسيم.. "عاشور": تعظيم سلام للمشاركين بالجمعية العمومية (صور)
خلال لقائه بمحامي أوسيم.. "عاشور": تعظيم سلام للمشاركين بالجمعية العمومية (صور)
خلال لقائه بمحامي أوسيم.. "عاشور": تعظيم سلام للمشاركين بالجمعية العمومية (صور)
خلال لقائه بمحامي أوسيم.. "عاشور": تعظيم سلام للمشاركين بالجمعية العمومية (صور)
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نقابة المحامين مصر محامي أوسيم سامح عاشور الجمعية العمومية للمحامين

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