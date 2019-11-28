تفاصيل لقاء البطريرك يوسف العبسيّ مع البابا تواضروس الثاني

زار البطريرك يوسف العبسي، بطريرك الكلدان الكاثوليك، اليوم الخميس، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر الباباوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.



جاء ذلك خلال انعقاد مؤتمر مجلس بطاركة الشرق الكاثوليك السابع والعشرين تحت عنوان" الإعلام في خدمة الإنجيل" بضيافة بطريركية الأقباط الكاثوليك.



وشدّد أصحاب الغبطة البطاركة في كلماتهم على أهمية الخدمة في الكنيسة التي تتطلب محبة وتضامن كبيرين على مختلف الصعد لأنه كلما كانت المحبة كبيرة كلما تضاعفت الخدمة وتنوعت من أجل الإنسان.



ودشن قداسة البابا تواضروس الثاني، مع كل بطاركة الشرق الكاثوليك هذه المبادرة، لكى ندافع عن كل ما هو حقيقى، ونشجب ونقاوم كل ما هو كذب أو أنصاف حقيقة أو حقائق مقولة بطريقة خاطئة. كن صادقًا مهما كلف الامر.