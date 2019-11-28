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3 شروط لمن يتولى إمامة المصلين

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 06:34 م
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أرشيفية
أرشيفية
محمود الجلاد
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ورد سؤال للشيخ محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء من سائل يقول "ما الصفات التي ينبغي أن تتوافر في الإمام الذي يؤم المصلين".

أجاب أمين الفتوى عبر الصفحة الرسمية للدار، أنه ينبغي على من يكون إمام أن يكون فقهيًا عالما يجيد قراءة القران الكريم، وفصل الفقهاء من صفات الإمام فقالوا إن هناك شروطا لأبد من توافرها وهى 3 شروط الإسلام والعقل والذكورة.

وأوضح أنه لا يصلح أن يؤم الناس رجل غير مسلم ولا مجنون غير عاقل، ولا يصلح أن تؤم المرأة الرجال، واختلف الفقهاء فى بعض شروط منها البلوغ فجمهور الفقهاء يرون أنه لابد أن يكون الإمام بالغًا وبالتالى من لم يصل إلى سن البلوغ الشرعى فلا تجوز إمامته لغيره.

خلف فى هذا فقهاء الشافعية فرأوا أن الإمام المتميز ولو لم يكن قد بلغ إلا أنه يجوز ان يؤم الناس بناء على أنه صار متميزا حافظا للقران كذلك من شروط اختيار الإمام أن يحسن قراءة القرآن وسورة الفاتحة بالأساس.

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