تضامن البرلمان: لم نبدأ بعد في مناقشة تعديلات قانون الأحوال الشخصية (فيديو)

علق النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، على الوقفة التضامنية بالقاهرة للمطالبة بالحفاظ على حقوق المرأة ومكتسباتها في قانون الأحوال الشخصية الجديد، قائلًا إن مجلس النواب لم يبدأ بعد في مناقشة تعديلات قانون الأحوال الشخصية.



وأضاف "أبو حامد"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "صوت الناس"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الخميس، أن مجلس النواب كان يناقش تعديل المادة 293 من قانون العقوبات، والتي تتحدث عن عقوبة الامتناع عن سداد النفقات، في دور الانعقاد الأول، لافتًا إلى أنه تم تغليظ العقوبة في هذه المادة.



وأشار إلى أن النواب اقترحوا وقتها على رئيس مجلس النواب مناقشة قانون الأحوال الشخصية بالكامل؛ لإجراء تعديلات عليه تلائم التغيرات التي حدثت بالمجتمع.

