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هل البلوغ شرطا في إمامة المصلين.. أمين الفتوى يجيب

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 06:26 م
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إمامة الأطفال
إمامة الأطفال
محمود الجلاد
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ورد سؤال للشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء من سائل يقول "هل البلوغ شرطا في إمامة المصليين".

وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أنه لا يشترط في إمامة المصلين ان يكون الإمام بالغا، ولكن يشترط أن يكون قادرا على التمييز بين الصحيح والخطأ وما هو ثوابه أكثر ومبطلات الصلاة وسننها.

وأوضح أنه، يستحب أن ندرب أبناءنا على الإمامة ولكن بعد ان يكونوا قد علموا بأركانها وسننها وأيقنوا جيدا وهنا لا يشترط البلوغ فقد نجد طفل عمره 9 سنوات أو 10 سنوات يحفظ القرآن كاملا ويصلي جيدا.

ونون إلى أن الدفع بالأبناء في إمامة والده بالمنزل يعطيه الثقة بالنفس وينمي بداخله حب الصلاة والطاعة، وينعكس ذلك على شخصيته في المستقبل فقد يصبح قائدا ماهرا.

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حكم الإمامة المصلين الصلاة الافتاء إمامة المصلين إمامة الأطفال

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