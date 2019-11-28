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وثائق تؤكد دعم تركيا للإرهابيين في ليبيا (فيديو)

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 06:09 م
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علم تركيا وليبيا
علم تركيا وليبيا
الفجر
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أكدت وثائق ليبية مسربة، على خرق تركيا مجددا لقرار حظر التسليح الدولي المفروض على ليبيا في عام 2011م، وعلى وجود تحويلات مالية من وزارة داخلية حكومة الوفاق لشركة "SSTEk" التابعة لصناعات الدفاع التركية، التي يرأسها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حسبما نقلت "مداد نيوز".

وتمت التحويلات في عدة مناسبات لغرض "توريد احتياجات خاصة"، لصالح وزارة الداخلية التابعة للوفاق الجيش الوطني الليبي.

كما ضبط في وقت سابق، مدرعات قتالية وسيارات رباعية الدفع قادمة من تركيا إلى ميليشيات مسلحة تتبع حكومة الوفاق في ميناء الخمس، وهو الخرق الرابع لتركيا لقرار مجلس الأمن الدولي بحظر بيع ونقل الأسلحة إلى ليبيا، في أقلّ من شهرين.

وكان المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، قد أعلن يوم السبت 29 يونيو 2019، أن القوات المسلحة الليبية صدت هجوما للميليشيات بمساندة طائرات مسيرة تركية في طرابلس.

وأضاف "المسماري"، أن تركيا أصبحت طرفًا في المعركة في ليبيا، وتدعم بشكل صريح  الإرهاب في ليبيا خاصة ميلشيات طرابلس، مشيراً إلى أن "هناك عسكريين نظاميين أتراك يتعاونون مع الإرهابيين في طرابلس".

وأكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، على أن القوات المسلحة الليبية لن تسمح بوجود أي إرهابي في غريان.

وقال المسماري، إنه منذ انطلاق عملية "الكرامة" عام 2014 وهناك أدلة على دور "مشبوه" لتركيا وقطر في الشأن الليبي.

وأضاف، أن التدخل في البداية كان عن طريق تمويل ومعالجة الإرهابيين المصابين في تركيا وتقديم دعم لوجيستي للعناصر الإرهابية في ليبيا، لكن تركيا تدخلت في المعركة وأصبحت طرف رئيسي بأموال قطرية بالإضافة للأموال الليبية المهربة إلى تركيا.


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الكلمات المفتاحية

وثائق ليبيا تركيا الإرهاب أردوغان

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