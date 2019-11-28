قرار نهائي.. موقف مشاركة طارق حامد أمام مازيمبي

قرر ميتشو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم فى نادى الزمالك، الدقغ بطارق حامد ، لاعب الفريق، فى التشكيل الأساسى خلال مباراة مازيمبى الكونغولى قي اطار الجولة الأولى لمبارايات دور المجموعات بدوري ابطال أفريقيا موسم 2019/2020.

قرر ميتشو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم فى نادى الزمالك، الدقغ بطارق حامد ، لاعب الفريق، فى التشكيل الأساسى خلال مباراة مازيمبى الكونغولى قي اطار الجولة الأولى لمبارايات دور المجموعات بدوري ابطال أفريقيا موسم 2019/2020.