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الأوقاف: 2020 انطلاق الاستفادة بالطاقة الشمسية في المساجد

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 05:59 م
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الاوقاف
الاوقاف
محمود الجلاد
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وجه وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة الإدارة المركزية للشئون الهندسية بالوزارة بعمل دراسة للاستفادة بالطاقة الشمسية في المساجد الكبرى الجديدة ومساجد الإحلال والتجديد الكبرى.

وأضاف الوزير في بيانه له، أن الدراسة تنتهي خلال شهر من تاريخه، مع سرعة عمل مناقصة محدودة بين الشركات المتخصصة في مجال الطاقة الشمسية، وتطبق بعد اعتمادها في أول طرح قادم في 2020.
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الكلمات المفتاحية

المساجد الطاقة الشمسية الشركات المتخصصة الأوقاف 2020

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