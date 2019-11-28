الأوقاف: 2020 انطلاق الاستفادة بالطاقة الشمسية في المساجد



وأضاف الوزير في بيانه له، أن الدراسة تنتهي خلال شهر من تاريخه، مع سرعة عمل مناقصة محدودة بين الشركات المتخصصة في مجال الطاقة الشمسية، وتطبق بعد اعتمادها في أول طرح قادم في 2020.



وجه وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة الإدارة المركزية للشئون الهندسية بالوزارة بعمل دراسة للاستفادة بالطاقة الشمسية في المساجد الكبرى الجديدة ومساجد الإحلال والتجديد الكبرى.