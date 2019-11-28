Advertisements
Advertisements
Advertisements

تظاهرة أمام المصرف المركزي في بيروت وسط تعزيزات أمنية

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 05:50 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر
Advertisements
خرجت تظاهرة أمام المصرف المركزي في بيروت، مساء الخميس، وسط تعزيزات أمنية لقوات مكافحة الشغب، نقلا عن فضائية "سكاي نيوز عربية".

ومنذ يوم 17 من أكتوبر الماضي، يشهد لبنان احتجاجات تمخضت عن تقديم رئيس الحكومة سعد الحريري استقالته، فيما لا تزال المباحثات السياسية حيال إمكانية تشكيل حكومة متعثرة نتيجة الخلافات السياسية.

ويرفض الحريري إعادة تكليفه لرئاسة الحكومة ما لم تكن "تكنوقراط"، فيما يتمسك كل من رئيس الجمهورية وحزب الله وحركة أمل بحكومة "تكنوسياسية".

وأعربت الجامعة العربية عن استعدادها للمساهمة في حل الأزمة اللبنانية المتصاعدة منذ انطلاق الاحتجاجات المستمرة للشهر الثاني على التوالي، على تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية.

ونقل السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة، رسالة دعم إلى رئيس لبنان ميشال عون، أكد خلالها استعداد الجامعة للمساعدة في حل الأزمة اللبنانية.

وتأتي رسالة الجامعة العربية لبيروت بعد زيارة لموفدي فرنسا وبريطانيا في الأسابيع الماضية للاطلاع على مسار الحلول السياسية والاقتصادية التي يقوم بها المسؤولون، بما يشير إلى دخول المنظومة العربية على خط الأزمة اللبنانية.

وقال زكي بعد لقائه عون، إن تطورات لبنان تهم كل العرب واصفا الوضع بغير الجيد اقتصاديا وسياسيا وفي الشارع.

وأضاف: "جئنا ننقل دعم الجامعة واستعدادنا للمساعدة لكن العبء الأكبر يقع على اللبنانيين أولا"، موضحا: "سنستمع إلى الجميع لنكتشف إذا كان بإمكاننا القيام بدور في مجال المساعدة لإيجاد حل".



Advertisements

الكلمات المفتاحية

حركة الأمل تعزيزات أمنية تظاهرة بيروت التكنوقراط البنك المركزي

أخبار تهمك

Liverpool Vs Napoli Live مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر uefa champions league

منذ حوالي 21 ساعة

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر KORA UEFA كورة لايف 7SRY ماتش ليفربول رابط LIVER NO

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام النجم الساحلي

منذ ساعة و 8 دقيقة

كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول ونابول بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «LIVERPOOL» هدف صلاح رابط ليفربول HD

منذ حوالي 19 ساعة

الصفقة التي لن يتخلى عنها بيريز.. إدارة ريال مدريد تفاجئ الجمهور

منذ ساعة و 13 دقيقة

بث مباشر مباراة ليفربول ونابولي liverpool vs napoli live watch online مشاهدة مباراة ليفربول SALAH stream

منذ حوالي 20 ساعة

نتيجة مباراة ليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا.. الملخص والأهداف

منذ حوالي 21 ساعة

النيابة تعلن عن الوريث الوحيد لـ هيثم أحمد زكي

منذ أقل من ساعة

نتيجة مباراة برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا Barcelona Today

منذ حوالي 18 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش ليفربول beIN SPORT محمد صلاح MATCH

منذ حوالي 21 ساعة

يلا شوت HD مشاهدة مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند بث مباشر اليوم الأربعاء 27 / 11 / 2019 دوري أبطال أوروبا KOORA

منذ حوالي 20 ساعة

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول LIVE SALAH

منذ حوالي 21 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool vs napoli live youtube «دوري أبطال أوروبا» SalaH ONLINE

منذ حوالي 23 ساعة

مشاهدة مباراة آرسنال وآينتراخت فرانكفورت بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع ARSENAL live

منذ حوالي 20 ساعة

فايلر يطالب بضم جوكر المنتخب الأوليمبي

منذ حوالي 12 ساعة

ملخص محمد صلاح أمام نابولي uefa champions league

منذ حوالي 21 ساعة

موضوعات متعلقة

الجامعة العربية: الاستعدادات لقمة بيروت تجرى على قدم وساق

الأمين العام يؤكد دعم الجامعة العربية للحكومة اللبنانية

رئيس الوزراء اللبناني: نسعى لاستثمارات في الإمارات

السنيورة: إعداد حكومة تكنوقراط في بيروت ليس سهلاً على الإطلاق

الحريري يضع شروطا لكي يعود رئيسا للحكومة الجديدة

متظاهرون يقطعون الطرق في منطقة البقاع اللبنانية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:55 م

نتيجة مباراة برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا Barcelona Today

ملخص محمد صلاح أمام نابولي uefa champions league

09:24 م

نتيجة مباراة ليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا.. الملخص والأهداف

09:50 م

عاجل.. مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام النجم الساحلي

05:14 م

مشاهدة مباراة آرسنال وآينتراخت فرانكفورت بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع ARSENAL live

09:57 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status