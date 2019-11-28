تجديد حبس محمدين و"شقيق" ماهر في أحداث تجمهر وعنف

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني قبول استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل هيثم محمدين ومصطفى ماهر شقيق "احمد ماهر" وفتاة و٤ آخرين، في القضية رقم 741 لسنة 2019 أمن دولة عليا، لاتهامه بالتحريض والاشتراك في أحداث تجمهر وعنف.



وكانت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس محكمة الجنايات قررت اخلاء سبيل المذكورين بتدابير إحترازية، في الجلسة المنعقدة بتاريخ أمس الأربعاء 27 نوفمبر.



ووجهت النيابة للمتهم تهما بارتكابه لجرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون، تعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها، والتجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات.

